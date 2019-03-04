Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido Venezuela’ya dönüyor

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido bugün ülkesine döneceğini duyurarak muhalefetten sokak eylemleri düzenlemesini istedi.

ABD’nin Kolombiya’ya yolladığı “insani yardım” malzemelerinin Venezuela’ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılan ve bölge ülkelerini gezen Guaido, Ekvador temaslarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ülkesine döneceğini duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen başta ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinden destek alan Guaido, ülkeye girişte tutuklanması ihtimaline ilişkin, "Hükümetin beni rehin almaya kalkışması yapacağı en son hatalardan biri olur." dedi

Venezuelalıları bugün ve yarın düzenlenecek mitinglere katılmaya çağıran Guaido, gezileri sırasında uluslararası şirketlerle görüştüğünü ve bu şirketlerin sağlık, enerji gibi alanlarda yatırımlar yapmak için ülkeye dönmeyi arzu ettiklerini aktardı.

- Sınırda yaşananlar

Ülkesine yönelik bir askeri müdahaleye dahi kapı aralayan ve ülkesinden halen nasıl çıktığı bilinmeyen Guaido, 22 Şubat’ta Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde İngiliz iş insanı Richard Branson’un sponsorluğunda düzenlenen “insani yardım” konserinde ortaya çıkmıştı.

ABD yardımlarının yüklendiği kamyonları Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile birlikte uğurlayan Guaido’nun “İnsani yardım” hamlesi, Venezuela güvenlik güçlerinin savunması karşısında çökmüştü.

Kamyonların 2’si kentin kuzeyindeki Francisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü üzerinde yakılırken hiçbir araç Venezuela’ya girememiş ABD ve Kolombiya, kamyonların yakılmasından Maduro’yu ve güvenlik güçlerini sorumlu tutmuştu.

Kamyonların göstericiler tarafından yakıldığına dair görüntüler ortaya koyan Venezuela tarafı ise ayrıca araçlarda “insani yardım” malzemesinin yanı sıra sokak olaylarında kullanılmak üzere gaz maskesi, çelik tel ve çivi gibi materyallerin taşındığını öne sürmüş ve bu yönde görseller yayınlamıştı.

Muhalifler, Kolombiya polisinin herhangi bir müdahalesi ile karşılaşmadan Cucuta kentinde 23 Şubat’ta gün boyu Venezuela tarafına taş, cam, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırmış, Venezuela Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) birimi mensupları ise göz yaşartıcı gaz ve aralıklarla plastik mermi kullanarak saldırganlara karşılık vermişti.

- 700'ü aşkın firar 116 ihraç

Venezuela güvenlik güçleri arasında o gün başlayan firarlarda son rakam Kolombiya göç idaresi Migracion Colombia’nın paylaştığı rakamlara göre 700’ü aşmış, Venezuela hükümeti ise dün aldığı bir kararla 1 tümgeneral ve 3 albayın da aralarında bulunduğu 116 askeri, "vatana ihanet" ve "firar" suçlamasıyla ordudan ihraç etmişti.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.