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Venezuela'da kano battı: 5'i çocuk 6 ölü

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:35
Venezuela'da kano battı: 5'i çocuk 6 ölü

CARACAS (AA) - Venezuela'daki Orinoco Nehri'nde kanonun batması sonucu 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'daki haber sitelerinden Ultimas Noticias'ta yer alan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Bolivar eyaletinde bulunan Orinoco Nehri'nde kano battı.

Eyaletin Sivil Savunma Direktörü Angel Rodriguez, kazada 14 kişinin kurtulduğunu, 5'i çocuk 6 kişinin öldüğünü belirtti.

Kanonun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için batmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, yolcuların can yeleği giyip giymediklerinin araştırıldığı bildirildi.

Venezuela'da 2017 yılında da Orinoco Nehri'nde teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 07:35
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