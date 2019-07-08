0553 313 94 23

Venezuela'da hükümet ile muhalefet görüşmelere yeniden başlıyor

Norveç'te mayıs ayında bir araya gelen taraflar, yeni görüşmelerin bu hafta Barbados'ta başlayacağını ve müzakerelerin yine Norveç'in arabuluculuğunda yapılacağını duyurdu

08 Temmuz 2019 Pazartesi 07:44
Venezuela'da hükümet ile muhalefet görüşmelere yeniden başlıyor

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, bu hafta Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun temsilcileri, mayıs ayında Norveç'te yapılan görüşmelerin ardından yeniden bir araya geliyor.

Tarafların hangi gün başlayacağını belirtmediği yeni görüşmeler, ülkenin kuzeydoğusundaki ada ülkesi Barbados'un ev sahipliğinde yapılacak.

Norveç'in arabuluculuğundaki yeni müzakere masasını, hükümet adına sosyal medya hesabından duyuran Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, görüşmelerin ivedi ve sürekli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Rodriguez muhaliflerle anayasaya uygun bir çıkış yolu aranacağını vurguladı.

- Guaido yine önce yalanladı sonra duyurdu

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido da birkaç gün önce yalanladığı görüşmeleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Her fırsatta ordudan destek isteyen ve bir de başarısız askeri kalkışmaya imza atan Guaido, yeni görüşmelere ilişkin "Diktatörlükten çıkış müzakeresi oluşturmak için gaspçı rejimin temsilcileri ile bir araya gelinecek." ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümeti ve Guaido'nun temsilcileri mayıs ayının ikinci haftası Norveç’te bir araya gelmiş, Guaido bu görüşmeleri de önce yalanlamış sonra kabul etmişti.

- Venezuela'daki gelişmeler

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin, ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken, bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 07:44
  1. Venezuela
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela hükümeti ve muhalefet arasındaki görüşmeler
  4. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  5. Venezuela'daki siyasi kriz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum konserleri
    1. Bodrum konserleri
    2. Venezuela'da hükümet ile muhalefet..
    3. Anadolujet, İzmir-Ankara uçuşunu arıza..
    4. 08.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı
    6. Manisa'da zihinsel engelli kişi için..
    7. Otomobil beton duvarlar arasına..
    8. Başkent polisinden "Dalavereciler"..
    9. Mısır'da yatırım yapan yabancılara..
    10. ‘Dalavereciler’ çetesi çökertildi.....
    11. Küçükçekmece'de 20 düzensiz göçmen..
    12. Dur ihtarına uymayan polisten kaçarken..
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. "Ürdün'ün Filistin meselesindeki..
    15. Adalet Bakan Yardımcılıklarına atama
    16. Adalet Bakanı Gül’den yeni..
    17. Adalet Bakan Yardımcılığına atama
    18. Menteşe’de park halindeki araç yandı
    19. İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor!..
    20. Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    21. Kütahya'da azot fabrikasında patlama!
    22. Katar "Afganistan İçi Diyalog..
    23. Zorbalardan pişkin açıklama!
    24. Londra’da Türk Festivali..
    25. Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya
    26. Denizli'de silahlı kavga: 2 ölü
    27. Kemalist kesimde 'aşırı hız' kazası
    28. "Arapça olanları yasaklayıp İngilizce..
    29. ABD, oğlunun cenazesine katılmak..
    30. Sokak ortasında uzun namlulu..
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "İBB'deki borç" iddiasına cevap!
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "İBB'deki borç" iddiasına cevap!
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek
    İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Takvâ nedir?
    Takvâ nedir?
    İstanbul kültür sanatta halay çekecek! Şehir Tiyatroları youtuber yetiştirecek
    İstanbul kültür sanatta halay çekecek! Şehir Tiyatroları youtuber yetiştirecek