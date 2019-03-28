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Venezuela'da hidroelektrik santraline saldırı

Ülkenin büyük bölümüne elektrik sağlayan hidroelektrik santraline saldırı yapıldı- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayı "terör saldırısı" olarak niteledi

28 Mart 2019 Perşembe 19:08
Venezuela'da hidroelektrik santraline saldırı

ANKARA (AA) - Venezuela'da, ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santraline silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün gece saatlerinde Guri bölgesindeki Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne uzun namlulu silahla saldırıldı.

Saldırı yapılan santral ülkedeki elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyor.

- Maduro'dan açıklama

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, santrale yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Maduro, santrale saldırıyı "terör saldırısı" olarak niteledi.

Sorunu çözmek için gereken her şeyin yapıldığını ifade eden Devlet Başkanı Maduro, ulusal elektrik şirketi Corpoelec çalışanlarına çağrıda bulundu.

Maduro, "ABD tarafından sürdürülen topyekün savaşa karşı mücadale etmek için azami dikkat, uyanıklık ve tetikte bulunma" çağrısı yaptı.

Elektrik kesintisinden ABD'yi ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu sorumlu tutan Maduro, Guaido'ya "palyaço" ve "kukla" benzetmesinde bulundu.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da meydana gelen hasarın bir Venezuelalının düşünebileceğinden daha büyük olduğunu belirtti.

- Venezuela'da ülke çapındaki elektrik kesintisi

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde 7-13 Mart'ta meydana gelen arıza nedeniyle de ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu durum nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:08
  1. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. elektrik kesintisi
  3. guri bölgesi
  4. Venezuela

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