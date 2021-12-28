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Korona Virüs Venezuela'da halkın yüzde 87'si koronavirüse karşı aşılandı
Korona Virüs

Venezuela'da halkın yüzde 87'si koronavirüse karşı aşılandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, nüfusun yüzde 87'sinin Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 05:49:00 -
Venezuela'da halkın yüzde 87'si koronavirüse karşı aşılandı

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, yıl sonuna kadar halkın yüzde 90'ına Kovid-19 aşısı yapmayı planladıklarını vurgulayarak, "Venezuela'da aşılamada yüzde 87 oranına ulaştık. Nüfusun aşı olması çok önemli, önce sağlık. Venezuela ailesi kolektif vicdanı sayesinde 100 bin kişi başına 6 vakaya ulaştı." ifadesini kullandı.

Maduro, vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunarak, "Ülke açık, ülke çalışıyor, ticaret yapıyor, turizm yapıyor. Bu yılı iyi bitiriyoruz." dedi.

Venezuela'da şimdiye kadar 443 bin 332 kişi Kovid-19'a yakalandı, 5 bin 314 kişi hayatını kaybetti.

Maduro, 23 Aralık'taki açıklamasında, ülkeye Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Avrupa'dan gelen 7 yolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini duyurmuştu.

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