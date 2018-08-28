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Venezuela'da halk ülkeden kaçıyor! İki ülke önlem aldı

Venezuela'daki ekonomik kriz sebebiyle halk çevre ülkelere göç etmeye başladı. Yaşanan bu gelişme sonrası Kolombiya ve Peru, göçmenler konusunda ortak bir karar aldı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:44
Venezuela'da halk ülkeden kaçıyor! İki ülke önlem aldı

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya ve Peru, komşu Venezuela'daki ekonomik kriz sebebiyle ülkelerine yönelik göçmen akınına karşı ortak hareket etme kararı aldı.

İki ülke göçmenlik yetkilileri, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenledikleri iki günlük toplantının ardından yaptıkları açıklamada, göçmenler için ortak bir veri tabanı oluşturulmasını kararlaştırdı.

Kolombiya Göçmenlik Dairesi Direktörü Christian Kruger, ortak veri tabanıyla iki ülkenin Venezuelalıların iltica statüsü, sağlık ve sigorta durumlarına ilişkin bilgilerin paylaşılacağını belirtti.

Kruger, söz konusu bilgi paylaşımına son dönemde Venezuela'dan yoğun göç alan diğer ülkelerin de katılmasını beklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM), 2014 yılından bu yana yaklaşık 2,3 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiğini tahmin ediyor. 

Kolombiyalı yetkililer, son 2 yılda Venezuela'dan 1 milyondan fazla kişinin göç ettiğine dikkati çekerken, Perulu yetkililer, halen ülkede 400 binden fazla Venezuelalı göçmenin bulunduğunu bildiriyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:44
  1. Venezuela
  2. Venezuela göç
  3. Kolombiya
  4. Peru

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