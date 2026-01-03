Venezuela’da halk marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu! Operasyon ile ilgili herkes ne olacak merak ediyor!
ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin başkent Caracas ve bazı kentlere yönelik saldırıları ardından Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu yakaladığını açıkladı. Herkes ne olacak merak içindeyken ülkede güvenlik önlemleri artırılırken, Caracas’ta silahlı unsurların varlığı, destek gösterileri ve marketler önünde oluşan uzun kuyruklar, yaşanan siyasi krizin günlük yaşama yansımaları ortaya çıktı.
