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Venezuela'da gözaltına alınan yabancı gazeteciler serbest

EFE haber ajansının Kolombiyalı foto muhabiri Munoz:- "Gözaltına alınmadan önce sadece bir grafitiyi fotoğraflıyordum, o duvarın bir hükümet binasına ait olduğundan haberim yoktu"

01 Şubat 2019 Cuma 01:31
Venezuela'da gözaltına alınan yabancı gazeteciler serbest

CARACAS (AA) - Venezuela'da gözaltına alınan İspanyol haber ajansı EFE'nin biri İspanyol ve ikisi Kolombiyalı muhabirleri serbest bırakıldı.

İspanyol haber ajansı EFE'nin dün Başkent Caracas'taki muhalefet gösterilerini takip ederken gözaltına alınan foto muhabiri Leonardo Muñoz ve kaldıkları otelde gözaltına alınan Mauren Barriga ile Gonzalo Dominguez, güvenlik güçlerinin sorgulamasının ardından salıverildi.

EFE'nin kentteki ofisinin önünde bekleyen meslektaşlarına açıklamalarda bulunan muhabirler, gözaltı süresince herhangi bir kötü muamele görmediklerini belirtti.

Kolombiyalı foto muhabiri Munoz, tehdit edilmediklerini ve Venezuelalı güvenlik güçlerinin gözaltı süresi boyunca kötü davranmadığını söyledi.

Munoz, "Gözaltına alınmadan önce sadece bir grafitiyi fotoğraflıyordum, o duvarın bir hükümet binasına ait olduğundan haberim yoktu. İlk başta sınır dışı edilip edilmeyeceğimizi merak ediyorduk ama şimdi artık serbest kaldık. Bize Venezuela’da çalışma müsademizin olmadığı söylendi." diye konuştu.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığından almaları gereken çalışma iznine sahip olmadıklarını kabul eden Munoz, sadece Caracas’a geldiklerinde Göçmenlik İdaresi görevlilerine bu durumu söylediklerini ve ülkede gazetecilik faaliyetinde bulunacaklarına dair bilgi verdiklerini anlattı.

İspanyol gazeteci Gonzalo Dominguez de Munoz'un gözaltına alındığını bilmediklerini, kayıp olduğu sürede onu beklediklerini, daha sonra kaldıkları otele geçtiklerini kaydetti.

Gece saatlerinde güvenlik güçlerinin otele geldiğini belirten Dominguez, kendisini ve diğer Kolombiyalı muhabir Mauren Barriga'yı bu şekilde gözaltına aldıklarını söyledi.

- SNTP Başkanı'ndan vize açıklaması

Gazetecileri karşılamaya gelen Venezuela Basın İşçileri Ulusal Sendikası (SNTP) Başkanı Marco Ruiz de yaptığı açıklamada, gazetecilerin ülkeye gelmeden önce vize almaları gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yı eleştirdi.

Haber almanın ve yaymanın evrensel hak olduğunu söyleyen Ruiz, Arreaza'nın belirttiği gibi ilgili makamlara yapılmış yüzlerce başvurunun ise Venezuelalı makamlarca yanıtlanmadığını savundu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 01:31
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