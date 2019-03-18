0553 313 94 23

Venezuela'da elektrikler yeniden mi kesildi?

Başkent Caracas ve Miranda kentinin bazı bölgelerinde elektriğin yeniden kesildiği öne sürüldü.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:36
Venezuela'da elektrikler yeniden mi kesildi?

Venezuela'da tüm ülkeyi karanlıkta bırakan ve 13 Mart'ta büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisinin ardından başkent Caracas ve Miranda kentinin bazı bölgelerinde yeniden kesinti yaşandığı iddia edildi.

El Nacional internet haber sitesine göre, Miranda'ya bağlı Cloris'teki elektrik santralinde meydana gelen patlama nedeniyle Miranda'nın bazı bölgeleri ile Caracas'a bağlı Guatire, El Rosal, El Cafetal, Chacao, La Urbina ve Los Palos'ta elektrik kesintisi yaşandığı öne sürüldü.

Ülkeyi 7-13 Mart tarihlerinde karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi, başkent Caracas’ın yanı sıra tüm ülkede çok büyük ölçüde giderilmişti.

Muhalefet ise kesintinin yenilenmeyen, bakımı yapılmayan ve kalifiye görevli çalıştırılmayan elektrik altyapısındaki yetersizlikten kaynaklandığını öne sürmüştü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise geçen hafta yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi karanlıkta bırakan, iletişimi ve internet erişimini sekteye uğratan elektrik kesintisine neden olduğunu değerlendirdikleri sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulacağını duyurmuştu.

Başsavcılık, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido hakkında sabotaj suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:36
  1. Caracas
  2. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela elektirik kesintisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meslek hastalıkları hastanesinin temelleri atılıyor
    1. Meslek hastalıkları hastanesinin..
    2. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    3. Jandarma ekipleri, 50 kilo uyuşturucu..
    4. Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Yunanistan..
    5. Serginin tüm geliri Türk Silahlı..
    6. Şaphane doğalgaza kavuşuyor
    7. Erdoğan ile iftihar ediyoruz
    8. Yelkende Ege’nin gururu oldular
    9. Bush: "Göçmenlik bir nimet ve güçtür"
    10. Üniversiteli gençlerden pilav ve hoşaf..
    11. Seyir halindeki araç alev aldı
    12. Başkan Ahlatcı üniversiteli gençlerle..
    13. Gram altın 230 lira seviyelerinde
    14. Aliağa’nın kültür birikimi: Nadir Nadi..
    15. Düzce’nin yaşlı nüfusu yüzde 9,5
    16. KTO Meclis üyeleri TOBB’a çıkarma yaptı
    17. Bakan açıkladı: Türkiye rekora imza..
    18. Aliağa Belediyesi periyodik ağaç..
    19. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
    20. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni işaret..
    21. Erzincan’da "Gençliğin Zaferi ve..
    22. Ortaca’da sokak hayvanlarını doyurmak..
    23. Başkan adayı Ulusoy’dan ‘tabip..
    24. GÜNDEME EK
    25. İki dev köprü birbirine bağlanıyor
    26. İslam’ın son kalesi Türkiye
    27. Hakkari’de 14 yerleşim yeri kapandı
    28. Ankara'da 18 öğretmene FETÖ operasyonu
    29. VakıfBank, Avrupa'da yarı final peşinde
    30. Umut Köprüsü Derneğinden Tosya’daki..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?