Venezuela'da elektrikler yeniden mi kesildi?

Venezuela'da tüm ülkeyi karanlıkta bırakan ve 13 Mart'ta büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisinin ardından başkent Caracas ve Miranda kentinin bazı bölgelerinde yeniden kesinti yaşandığı iddia edildi.

El Nacional internet haber sitesine göre, Miranda'ya bağlı Cloris'teki elektrik santralinde meydana gelen patlama nedeniyle Miranda'nın bazı bölgeleri ile Caracas'a bağlı Guatire, El Rosal, El Cafetal, Chacao, La Urbina ve Los Palos'ta elektrik kesintisi yaşandığı öne sürüldü.

Ülkeyi 7-13 Mart tarihlerinde karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi, başkent Caracas’ın yanı sıra tüm ülkede çok büyük ölçüde giderilmişti.

Muhalefet ise kesintinin yenilenmeyen, bakımı yapılmayan ve kalifiye görevli çalıştırılmayan elektrik altyapısındaki yetersizlikten kaynaklandığını öne sürmüştü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise geçen hafta yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi karanlıkta bırakan, iletişimi ve internet erişimini sekteye uğratan elektrik kesintisine neden olduğunu değerlendirdikleri sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulacağını duyurmuştu.

Başsavcılık, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido hakkında sabotaj suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.