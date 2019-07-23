0553 313 94 23

Venezuela'da elektrik kesintisi sona erdi

Ülkede dün yaşanan bu yıl içindeki beşinci elektrik kesintisinin ardından başkent Caracas'a tamamen, diğer bölgelere ise kademeli olarak elektrik verilmeye başlandı

23 Temmuz 2019 Salı 23:53
Venezuela'da elektrik kesintisi sona erdi

CARACAS (AA) - Venezuela'da dün yaşanan kesintinin ardından başkent Caracas'a tamamen, ülkenin geri kalanına ise kademeli olarak elektrik verilmeye başlandı.

Venezuela Elektrik Enerjisi Bakanı Freddy Brito, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünkü kesintinin ardından eyaletlerin büyük bölümüne yeniden elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.

Ülkenin resmi elektrik şirketi CORPOELEC'ten yapılan yazılı açıklamada da Venezuela'nın orta ve doğu bölgesinin tümüne yeniden elektrik verildiği ifade edildi.

Caracas'ın tamamına enerji sağlandığı, Merida, Trujillo, Barinas ve Aragua gibi elektriğin kısmen sağlandığı eyaletlerde de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Başkent Caracas dahil ülkenin büyük bölümünde dün yerel saatle 16.45'te elektrikler kesilmiş, hükümetten, kesintinin sabotajdan kaynaklandığı yönünde bir açıklama yapılmıştı.

Venezuela'da 7 Mart'ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart'ta ikinci büyük elektrik kesintisi yaşanmış ve iki gün sürmüştü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye, ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri'deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu çıkan yangının neden olduğunu açıklamıştı.   

Son kesintiler 29-30 Mart'ta yaşanmış, bunların da sona erdirilmesinin ardından Maduro, 30 günlük bir plan açıklamıştı.  Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesintiye" gidilmişti. 

Hükümet ayrıca, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırma kararı almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:53
  1. Venezuela
  2. Venezuela'daki elektrik kesintileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2019
    2. Husiler İran'a bağlı olmadıklarını..
    3. Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne..
    4. Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
    5. Yasin Süzen'den altın madalya
    6. Trump'a çağrı yaptılar: Açıklama..
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin..
    8. Önce kanlı elbiseleri, 2 gün sonra..
    9. Venezuela'da elektrik kesintisi sona..
    10. Trump'tan Pakistan'a teklif!
    11. Gümüşhane Valiliğinden dereden alınan..
    12. Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı!..
    13. "İran Körfez'deki tüm ABD gemilerini..
    14. 4 ülkeden İsrail'e sert tepki: Ciddi..
    15. Hanım göbeği tatlısı nasıl yapılır?..
    16. ABD'den skandal Türkiye kararı!
    17. "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    18. Trump'tan Çin'e şaşırtan övgü!
    19. Anında müdahale ormanı yanmaktan..
    20. Arı sokarsa ne yapılmalı? Arı sokması..
    21. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf..
    22. Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı:..
    23. Çin'den ABD kuklası BAE'ye 'Doğu..
    24. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    25. Hakan Atilla, ABD’den Türkiye’ye..
    26. Eczacıbaşı futbol turnuvası sona erdi
    27. Macaristan'da ölüm tehlikesi yaşayan..
    28. Gercüş’te iki aile arasında kavga: 2..
    29. Bakan Kasapoğlu Milli Atlet Yasin..
    30. Gazze'de durum korkunç boyutlara ulaştı
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!