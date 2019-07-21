Venezuela’da durakta katliam: 7 ölü, 5 yaralı Venezuela’nın San Felix şehrinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Venezuela’nın San Felix şehrinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Venezuela’nın Bolivar eyaletine bağlı San Felix şehrinde bulunan bir otobüs durağına tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle rastgele ateş açıldı. El Mirador isimli otobüs durağında gerçekleşen katliamda 7 kişi hayatını kaybederken biri 2 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis, hayatını kaybeden 6 kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıkladı. Yaralılardan birinin ölüm tehlikesini atlamadığı belirtildi.

Polis, katliamdan sorumlu kişilerin bulunması için inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.