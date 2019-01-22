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Venezuela'da ayaklanma çağrısı yapan 27 asker paketlendi

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtı ayaklanma çağrısı yapan ulusal muhafız birliğinden 27 kişinin tutuklandığı duyurdu..

22 Ocak 2019 Salı 10:49
Venezuela'da ayaklanma çağrısı yapan 27 asker paketlendi

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtı ayaklanma çağrısı yapan ulusal muhafız birliğinden 27 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Cabello, yayınladıkları video ile hükümet karşıtı ayaklanma çağrısı yapan ulusal muhafız birliğine bağlı 27 askerin tutuklandığını ve daha fazla kişinin tutuklanabileceğini belirtti. 

Yetkililer, 25 askerin Ulusal Muhafız karakolunda, diğer 2 askerin ise farklı bir yerde yakalandığını bildirdi.

Ülkede üniformalı bisr grubun çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir dizi video üzerine bazı kişilerin sokaklara döküldüğü, güvenlik güçlerinin de göstericilere müdahale ettiği aktarılmıştı.

Videoda, bir grup üniformalı ve silahlı kişi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetini tanımayacaklarını dile getirmiş, kendisini çavuş Armando Figueroa olarak tanıtan biri, Venezuelalılara ve askerlere, isyanlarına destek için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulunmuştu. Figueroa, "Anayasayı savunmamız için sokağa inmemizi istediniz, işte buradayız. Fitili ateşlememizi istediniz, ateşledik. Desteğinize ihtiyacımız var." şeklinde konuşmuştu.

Venezuela ordusundan yapılan açıklamada ise silah çalan ve subayları kaçıran ulusal muhafız birliğinden bir grubun yakalandığı bildirilmişti.

Ülkede siyasi tansiyon yükseliyor

Venezuela'da geçen yıl 20 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'lik oyla kazanan Maduro, 10 Ocak'ta ülkeyi 2025 yılına kadar yönetmek üzere başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde düzenlenen törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Yemin töreninden bir gün sonra muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, seçimlerin şeffaf olmadığını ve sonuçları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

5 Ocak'ta göreve gelen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro'nun yerine geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürütmeye hazır olduğunu açıklayarak ordudan kendisini desteklemesini talep etmişti.

Halkı da sokak eylemlerine çağıran Guaido, 13 Ocak'ta Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ekiplerince kısa süreli gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Kurucu Meclis'te yaptığı konuşmada, Guaido'nun gözaltına alınması anına ilişkin görüntülere işaret etmiş ve olayı medyatik bir gösteri olarak nitelemişti. Maduro, olayı duyar duymaz SEBIN mensuplarının görevden alınmaları talimatı verdiğini vurgulamıştı.

Yüksek Mahkeme, bugün, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyeceklerini açıklayan Juan Guaido liderliğindeki Ulusal Meclis'in yeni yönetimini ve aldığı hükümet karşıtı önlemleri geçersiz ilan etmişti.

Yüksek Mahkeme, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından alınan ve Maduro'nun devlet başkanlığını gayrimeşru sayan önlemlerin geçersiz olduğuna hükmetmiş, Ulusal Meclis'in bu ay seçilen yeni liderliğinin de geçerli olmadığı yönünde karar vermişti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:49
  1. Venezuela
  2. Caracas
  3. Maduro
  4. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  5. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi

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