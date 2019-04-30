Venezuela'da darbe girişimi

ANKARA (AA) - Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Venezuela silahlı kuvvetlerinin kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı koyacaklarını bildirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Lopez, ülkede şiddet ortamı oluşturmayı hedefleyen bu darbe girişimini reddettiklerini belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadelerini kullandı.

Guadio ve yanındakileri, kamuya açık bir alanda halkı galeyana getirmek için provokasyon yapmakla suçlayan Lopez, "Biz silahlı kuvvetler olarak ülkenin kuruluşundan bu yana Bolivarcı Cumhuriyeti ve anayasal düzenin yanında yer aldık. Hainler asla başarılı olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido da Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle çektiği ve Twitter'dan paylaştığı videoyla halka ve askere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet etti.

Guaido, görüntülerde "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

