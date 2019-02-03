Venezuela'da bu yıl içinde parlamento seçimleri yapılacak

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Ulusal Kurucu Meclis, bu yıl içinde parlamento seçimleri düzenleyecek. Ben ülkenin yasama yetkisine güveniyorum. Halkın karar vereceği özgür ve garanti edilmiş parlamento seçimlerine gideceğiz." dedi.



Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde konuştu.



Chavez tarafından gerçekleştirilen devrime dikkati çeken Maduro, "20 yıl boyunca mücadele veren Bolivarcı halk görünmezdir. Ancak Venezuela için mücadele eden halk bugün burada.” dedi.



20 yıl önce de Chavez'in Venezuela halkını referanduma çağırdığını hatırlatan Maduro şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce hiç Venezuela halkının görüşüne başvurulmak için halk referanduma çağrılmamıştı. Komutan Chavez'in gelişiyle, Venezuela'nın politik hayatında derin bir demokratikleşmenin başlangıcı oldu. Chavez, Venezuela'daki hayatın demokratikleşmesini sağladı, çünkü gücü halka verdi. Bu, Venezuela halkındaki birinci referandum oldu. Bu anayasa, devrimci halkın ve Chavez'in emanetidir.”



- “Venezuela’da diktatörlük olmadı, olmayacak”

“Bizi diktatörlükle suçlayanlar şunu bilmelidir, biz derin bir şekilde özgür ve demokrat bir halkız. Venezuela'da diktatörlük olmadı, olmayacak da." şeklinde konuşan Maduro, ülkesinde demokrasinin hakim olacağını belirtti.



20 yıldır ülkedeki sağ kesimin darbe teşebbüsünde bulunduğunu savunan Maduro, "Daha ne kadar ülkeye zarar vereceksiniz? İzlediğiniz ‘Yankee’ müdahaleciliği yolunu terk edin artık. Ülkeyi savaşa ve Yankee müdahelesine çağırmayı bırakın. Başarısız olmuş bir darbeyi desteklemeyi bırakın.” yorumunda bulundu.

- Venezuela'da yeni Kurucu Meclis için seçim yapılacak



Maduro, Ulusa Kurucu Meclis'in önemli birçok yasa tasarısı hazırladığına dikkati çekerek, "Yolsuzluk ve ihmalkarlıkla mücadele etmek için Ulusal Kurucu Meclis yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Arkadaşlarımızdan, yasanın bu hafta onaylanması için daha hızlı çalışmalarını istedim." ifadesini kullandı.



Erken parlamento seçimleri düzenleneceğini açıklayan Maduro, "Ulusal çıkarlara hizmet eden farklı bir mücadelemiz daha var. Ulusal Kurucu Meclis, bu yıl içinde parlamento seçimleri düzenleyecek. Ben ülkenin yasama yetkisine güveniyorum. Halkın karar vereceği özgür ve garanti edilmiş parlamento seçimlerine gideceğiz." diye konuştu.



Venezuela'nın geleceği için çalıştığını vurgulayan Maduro, "İş istihdam alanları oluşturmak, çocuklarımızın eğitimini güvence altına almak ve bu yılın aralık ayına kadar 3 milyon ev inşa edilmesi için her gün düşünüyor ve çalışmalar yapıyorum. Çaba ve iyi politikalar yürüterek bunları başaracağız." şeklinde konuştu.

- “Biz kimsenin dilencisi değiliz”

Venezuela’nın başka ülkelerin yardımına ihtiyacı olmadığını dile getiren Maduro, “Zaman, ulusal birlik ve çalışma ile çözüm arama zamanıdır. Venezuela dilenci bir ülke değildir, biz kimsenin dilencisi değiliz.” değerlendirmesini yaptı.



- “Vatanlarını 20 milyon dolara satıyorlar”

Maduro, muhalif lider Juan Guaido’yu kastederek, “Kendini emperyalizmin dilencisi olarak görenler, vatanlarını 20 milyon dolara satıyorlar.” şeklinde konuştu.



Dış güçlerin darbe girişimlerine rağmen Venezuela halkının sükunet ve adaletle şiddetten uzak durduğunu ifade eden Maduro, sokaklarda kargaşa çıkmasını kimsenin istemediğini belirtti.



Maduro, “2019 yılı çok hızlı başladı ama halkın ve silahlı kuvvetlerin birlik olması, çalışma ve barışın korunmasıyla 2019 yılı ekonomimizin düzelme, Venezuela'nın refaha erme yılı olacaktır.” ifadelerini kullandı.



2002 yılında Venezuela'da girişilen darbeyi anımsatan Maduro, silahlı kuvvetlerin ve halkın sokağa çıkarak Chavez’i koruduğunu anlattı.



- Muhalefet diyalog çağrısı

Maduro, muhalefete diyalog çağrısını yineleyerek, "Bu darbecilik daha ne kadar sürecek? Diyaloga olan desteğimi tekrar teyit ediyorum. Nerede, ne zaman ve nasıl isterseniz ben konuşmaya, öncelikli ulusal bir ajanda oluşturmaya hazırım. Ülkenin büyük önceliği ekonomidir, ekonomik iyileşmedir.” şeklinde konuştu.



ABD hükümetinin diyalogdan yana olmadığını kaydeden Maduro, “Donald Trump'ın emperyalist hükümeti Venezuela'da diyaloga karşı olduğunu açıkladı. Eğer ABD hükümeti diyalog istemiyorsa ne istiyor? Finansal olarak destekleyip yönettikleri darbe ile Venezuela'ya askeri müdahale ve savaş mı istiyor?” diye konuştu.

- Venezuela'da büyük askeri tatbikat

Devlet Başkanı Maduro, "10-15 Şubat'ta, Simon Bolivar'ın Angostura Konuşmasının 200'üncü yıl dönümünde sizleri düzenleyeceğimiz askeri tatbikata davet ediyorum. Eğer barış istiyorsan, onu korumaya hazır olmalısın. Venezuela'nın kuruluşundan bu yana, 200 yıldır hiç görülmemiş büyüklükte bir askeri tatbikat yapacağız." dedi.

Nisan ortalarına kadar 2 milyon Bolivarcı Milis sayısına ulaşılacağını açıklayan Maduro, halkı Venezuela ordusunun aktif bir askeri olmak için Bolivarcı Milis Kuvvetlerine katılmaya teşvik etti.