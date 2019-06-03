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Venezuela’da benzin plakaya göre satılmaya başlandı

Venezuela’nın Bolivar ve Monagas eyaletlerinde araçların plakalarının son rakamlarına göre benzin satışı başladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:14
Venezuela’da benzin plakaya göre satılmaya başlandı

Venezuela’nın Bolivar ve Monagas eyaletlerinde araçların plakalarının son rakamlarına göre benzin satışı başladı. Ayrıca askeri kuvvetler servis istasyonlarını koruma altına aldı.


Dünyanın en büyük ham petrol rezervlerinden birine sahip Venezuela’da, benzin sıkıntısı baş gösterdi. Pazartesi günü itibariyle, Bolvar ve Monagas eyaletlerinde benzin satışı plakaların son rakamına göre satılmaya başlandı.


Yapılan açıklamada bugün plakaları 0, 2, 4, 6 ve 8 sayılarıyla biten araçlara yarın ise 1, 3, 5, 7 ve 9 ile bitenlere benzin satılacağı duyuruldu. Çarşamba ve Cuma günleri Pazartesi ile aynı, Perşembe ve Cumartesi günleri ise Salı günüyle aynı numaralı araçlara benzin satılacağı bildirildi. Pazar günü her aracın benzin alabileceği bildirildi. Bolivar eyaletinde de yine sonu çift sayılarla biten araçlara, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü, tek sayılarla biten araçlara ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günü satış yapılacak.


Bolvar ve Monagas’taki önlemler, Bolivarcı Ulusal Muhafızlarının araç başına sadece 30 litre benzine izin verdiği benzin istasyonlarında bir süre bu şekilde devam edecek. Bolivarcı Ulusal Muhafızların, Vargas, Zulia, Tachira, Lara, Barinas ve Falcon’da başlatılması planlanan kısıtlama için hazırlık yaptıkları bildirildi.


Yetkililer, haftalar boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde benzin istasyonlarında devam eden yakıt kıtlığı yüzünden hükümetin bu kararı almak zorunda kaldığını ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:14
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