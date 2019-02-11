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Venezuela'da askeri müdahale tehditleri arasında tatbikat

Venezuela ordusu, ABD ve çevre ülkelerle gerginlik yaşanan bir dönmede 5 gün sürecek askeri tatbikata başladı - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: - "İşte silahlı kuvvetler burada, 200 yıldır istikbali için savaşan vatanın onurunu ve haysiyetini savunan insanlar burada. Donald Trump da dışarı, tehditleri de dışarı"

11 Şubat 2019 Pazartesi 02:09
Venezuela'da askeri müdahale tehditleri arasında tatbikat

CARACAS (AA) - Venezuela ordusu, askeri müdahale tehditlerinin arttığı bir dönemde 5 gün sürecek tatbikata başlarken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ABD liderine, "Donald Trump da dışarı, tehditleri de dışarı." dedi.

Latin Amerika'da İspanyol yönetimine karşı bağımsızlık hareketine liderlik eden Simon Bolivar'ın Angostura Konuşmasının 200. yıldönümü dolaysıyla Venezuela'da askeri tatbikat düzenlenmeye başladı.

Tatbikat dolaysıyla Miranda eyaletinde bulunan Guaicaipuro Askeri Üssü'nde yapılan askeri törene, kara ve hava birliklerinin komutanlarının yanı sıra Devlet Başkanı Maduro ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de katıldı.

Burada Askerlere seslenen Maduro, Simon Bolivar'ın söz konusu konuşmasında bağımsızlık mücadelesinin temel ilkelerini belirlediğine dikkati çekerek, "İşte silahlı kuvvetler burada, 200 yıldır istikbali için savaşan bir vatanın onurunu ve haysiyetini savunan insanlar burada. Donald Trump da dışarı, tehditleri de dışarı." diye konuştu.

ABD'nin askeri müdahale tehditlerinin arttığı bir dönemde başlayan ve 15 Şubat'a kadar sürecek tatbikatta, ordunun operasyonel hazırlığı ile olası milis güçleri ile ortak çalışma kapasitelerinin test edilmesi amaçlanıyor.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 02:09
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