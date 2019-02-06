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Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi

Venezuela Kamu Güvenliği Bakanlığı, Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda ABD'nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:59
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi

ANKARA (AA) - Venezuela'da ABD'den gönderildiği tespit edilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Venezuela Kamu Güvenliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda ABD'nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Endes Palencia da ele geçirilen silah ve mühimmatların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, depoda ABD yapımı 19 tüfek ve 118 şarjör, yüksek kalibre mühimmatın yanı sıra 90 iletişim cihazı ve 6 cep telefonu bulunduğunu duyurdu.

Ele geçirilen silah ve mühimmatların 3 Şubat'ta Miami kentinden gelen bir uçakla getirildiğinin tespit edildiğine dikkati çeken Palencia "Venezuela halkının barış ve güvenliğini tehdit eden ve terörist gruplara finans desteği sağlayanlara karşı güvenlik birimleri olarak sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Palencia, olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

​ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:59
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