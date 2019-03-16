Venezuela’da ABD karşıtı protesto

Venezuela’da sokaklara akın ederek ABD karşıtı protesto düzenleyen halk, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e çağrıda bulunarak ABD’nin Venezuela yaptırımlarına karşı hareket etmesini talep etti.

Venezuela halkı protesto eylemlerine ara vermeden devam ediyor. Başkent Karakas’ta yüzlerce kişi sokaklara akın ederek, “Amerikan emperyalizmini” protesto etti. Dün gerçekleştirilen eylemde halk, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e çağrıda bulunarak ABD’nin Venezuela yaptırımlarına karşı hareket etmesini talep etti. Venezuela bayraklarını taşıyan halk, ABD karşıtı slogan attı.

İnsan Hakları Komisyonu’na bağlı bir grup heyet ülkede insani kriz olup olmadığına ilişkin Nicolas Maduro hükümeti ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Uluslararası Millet Meclisi Üyesi Olıver Rivas “Hedefimiz, Dışişleri Bakanlığının ana karargahına doğru hareket etmek ve şu anda ülkede bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Teknik Komitesini, teknik komisyona yönlendirilecek bir belge almak" dedi.