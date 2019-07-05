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Venezuela'da 22 tutuklu serbest bırakıldı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'da aralarında bir gazeteci ve yargıcın da aralarında bulunduğu 22 tutuklunun serbest bırakıldığını bildirdi- Bachelet: - "İki insan hakları yetkilisine de resmi makamlarca ülkeye erişim izni verilmesi de ülkedeki birçok insan hakları sorununa olumlu yaklaşımının başladığına delalet ediyor"

05 Temmuz 2019 Cuma 18:03
Venezuela'da 22 tutuklu serbest bırakıldı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'da bir gazeteci ve yargıcın da aralarında bulunduğu tutuklu 22 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden ve Venezuela'daki insan hakları durumunun ele alındığı BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumunda konuştu.

Başkent Karakas'a iki hafta önce ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini anımsatan Bachelet, burada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı bakanlarla görüşme fırsatı bulduğunu aktardı.

Bachelet, ziyaretten ve hükümetin insan hakları konularına yaklaşımından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bununla beraber ülkedeki temel kurumların ve hukukun üstünlüğünün yıprandığını belirten Bachelet, ifade, fikir ve toplanma özgürlüğünün baskı altında olduğunu ve misilleme riski taşıdığını söyledi.

- Venezuela'ya yapılan yaptırımlara eleştiri

Bachelet, Venezuela halkının ekonomik bir çöküş ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, son iki yılda petrol ihracatındaki sert düşüşle kamu gelirlerinin düştüğüne dikkati çekti.

"Ne olursa olsun, son ekonomik yaptırımlar bu durumu daha da kötüleştiriyor." diyen Bachelet, yaptırımların hükümetin halkına sunduğu temel sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Bachelet, BM ve diğer kuruluşlarından gelen insani yardım taleplerinin, hükümet tarafından kademeli olarak kabul edildiğini ancak ülkedeki büyük ölçekli ekonomik krizden dolayı halkın ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamadığını vurguladı.

Ziyareti esnasında acı çeken çok sayıda insanla karşılaştığını dile getiren Bachelet, "Ayda yaklaşık 7 ABD doları olarak tahmin edilen asgari ücret, beş kişilik bir ailenin temel yiyecek sepetini yüzde 5'ini bile karşılayamıyor. Yetersiz beslenme kaynaklı ölümler rapor edildi ama buna ilişkin veriler henüz yayımlanmadı." dedi.

- Bachelet talepte bulundu

Bachelet, Konseydeki konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise iki hafta önce yaptığı ziyarette 62 tutuklunun serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dün, aralarında gazeteci Braulio Jatar ve yargıç Lourdes Afiuni ile 20 öğrencinin de bulunduğu 22 kişinin serbest bırakıldığı bilgisini paylaşan Bachelet, "İki insan hakları yetkilisine de resmi makamlarca ülkeye erişim izni verilmesi de ülkedeki birçok insan hakları sorununa olumlu yaklaşımının başladığına delalet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, Venezuelalı makamların BM'nin hazırladığı rapordaki tavsiyelere yapıcı şekilde yaklaşması temennisinde bulundu.

Venezuela, geçen hafta da 2016 yılından bu yana cezaevinde tuttuğu 59 Kolombiyalıyı, Michelle Bachelet’e verilen taahhüt çerçevesinde serbest bırakmıştı.

Öte yandan, dün serbest bırakılan 22 kişi için de Bachelet'in ziyareti sırasında bizzat Devlet Başkanı Maduro'dan talepte bulunduğu öğrenildi.







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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:03
  1. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet
  2. Venezuela

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