0553 313 94 23

Venezuela tansiyon tekrar yükseldi! Guaido sokağa çağırdı

Rusya'nın Venezuela'ya asker göndermesi ve ABD'nin "Rusya'nın oradan çıkması gerek" demesinin ardından ülkede azalan gerginlik yeniden yükseldi. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, muhalifleri cumartesi günü ülke genelinde sokak eylemlerinde bulunmaya çağırdı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:29
Venezuela tansiyon tekrar yükseldi! Guaido sokağa çağırdı

Siyasi ve ekonomik krizin yanı sıra elektrik kesintileri ile çalkantılı bir dönem yaşayan Venezuela’da sokaklar yeniden hareketleniyor.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan muhalif lider Juan Guaido, başkent Caracas’ın El Paraiso semtinde muhalefetin diğer partilerinden Demokratik Hareket’in merkezinde taraftarlarına seslendi.

Venezuela’daki muhalif liderlerden Manuel Rosales ve Henrique Capriles’in de eşlik ettiği Guaido, elektrik kesintilerini işaret ederek cumartesi günü sokağa çıkacaklarını ve bu gösterilerin 6 Nisan’da devreye sokacakları "Özgürlük Operasyonu"nun bir provası niteliği taşıdığını söyledi.

Guaido, "Tüm ülkede, kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto için sokağa çıkıyoruz. Elektrikler gitti diye pasif oyuncular gibi bekleyemeyiz" dedi.

Ayrıca Venezuela’daki muhaliflerin AN çatısı altında kendi ülkelerine yönelik bir askeri müdahalenin meşrulaştırılması çağrılarına da değinen Guaido, net bir açıklama yapmadan her seçeceğin masada olduğunu ve bu durumun da konuşulacağını ifade etti.

Ülke karanlığa gömülmüştü

Venezuela’da 7 Mart’ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren elektrik kesintilerinin ardından hafta başında ülkenin büyük bölümünü etkileyen yeni bir kesinti yaşanmış, hükümet bu kesintinin de bir sabotajdan kaynaklandığını savunmuştu.

Eğitim ve iş faaliyetlerine ara verilen ve elektriklerin kademeli olarak sağlandığı ülkede bugün yeni bir kesinti meydana gelmişti.

Hükümet, son kesintiye, devam eden onarım çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkan bir arızanın neden olduğunu ve tüm ülkede elektriğin yakında yeniden sağlanacağını duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:29
  1. venezuela
  2. ABD
  3. Juan Guaido
  4. Caracas
  5. El Paraiso

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özdemir Şehzadeler Belediyesinin borcunu açıkladı
    1. Özdemir Şehzadeler Belediyesinin..
    2. Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu
    3. Karabük’te ‘AK Yürüyüşler’ devam ediyor
    4. Binali Yıldırım: Amacımız tiyatrodan..
    5. (Özel Haber) Kosova ve Afganistan’dan..
    6. Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri..
    7. Şili’de tacizci Piskopos para cezasına..
    8. Arkas Spor şampiyonluğa odaklandı
    9. Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    10. e devlet Turkcell Türk Telekom hat..
    11. Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara..
    12. Gaziantep TEKNOPARK ’ta Kalabalık..
    13. TİKA’nın Afganistan’da yenilediği..
    14. Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü..
    15. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    16. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    17. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    18. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    19. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    20. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    21. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    22. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    23. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    24. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    25. Cinsel hayatta PRP dönemi
    26. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    27. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    28. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    29. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    30. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...