0553 313 94 23

Venezuela para birimini değiştiriyor

Venezuela Merkez Bankası, ülkenin para birimi olan bolivarın, ulusal kripto para birimi Egemen Bolivara dönüştürülebildiği yeni Android uygulamasını Google Play Storeda kullanıma sundu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:42
Venezuela para birimini değiştiriyor

Bloombergin haberine göre Calculadora Soberana adı verilen uygulamanın bolivardan beş sıfır atarak söz konusu miktarın Egemen Bolivar karşılığını hesapladığı ve şu ana kadar 10 bin kez indirildiği belirtildi. Google Play Storeda 4.7 puana sahip olan uygulamanın aynı zamanda kullanıcılara para birimi dönüşümündeki yeni haberleri sunacağı vurgulandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicol s Maduro’nun hiperenflasyonla mücadele için hafta başında yürürlüğe koyduğu program kapsamında eski para birimi "Güçlü Bolivar" yerine beş sıfır atılmış ve ülkenin ulusal kripto para birimi Petro destekli "Egemen Bolivar" yeni para birimi olarak dolaşıma girmişti.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:42
  1. Venezuela
  2. bolivar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da DAEŞ'e yönelik operasyon!
    1. Tekirdağ'da DAEŞ'e yönelik operasyon!
    2. Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi..
    3. FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına..
    4. BM Arakan kararını açıkladı! İlk..
    5. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü değişti
    6. Bakan'dan vatandaşa uyarı: Bu gece son!
    7. Macron'dan savaş çıkaracak açıklama!..
    8. Venezuela para birimini değiştiriyor
    9. Flaş karar! Alman devi hisselerini..
    10. Erdoğan, May ile telefonda görüştü
    11. Cep telefonu bomba gibi patladı!
    12. 30 Ağustos'ta kaç gün tatil?
    13. Muş'ta vahşet! 7 çocuk annesi eşini..
    14. Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin..
    15. Süleyman Soylu: Terör örgütünü bu kış..
    16. Trump'a büyük şok! Cenazesinde..
    17. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1..
    18. Çay hırsızı güvenlik kamerasına..
    19. Amerika'nın Rusya'ya yeni..
    20. ‘’Ekonomik saldırıyı zamanında..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk