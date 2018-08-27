Venezuela para birimini değiştiriyor

Bloombergin haberine göre Calculadora Soberana adı verilen uygulamanın bolivardan beş sıfır atarak söz konusu miktarın Egemen Bolivar karşılığını hesapladığı ve şu ana kadar 10 bin kez indirildiği belirtildi. Google Play Storeda 4.7 puana sahip olan uygulamanın aynı zamanda kullanıcılara para birimi dönüşümündeki yeni haberleri sunacağı vurgulandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicol s Maduro’nun hiperenflasyonla mücadele için hafta başında yürürlüğe koyduğu program kapsamında eski para birimi "Güçlü Bolivar" yerine beş sıfır atılmış ve ülkenin ulusal kripto para birimi Petro destekli "Egemen Bolivar" yeni para birimi olarak dolaşıma girmişti.