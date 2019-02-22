0553 313 94 23

Venezuela ordusu insani yardıma destek veren yerli halka ateş açtı: 1 ölü, 15 yaralı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı askerlerin, Bolivar eyaletinde bulunan Gran Sabana kentinde yaşayan ‘San Francisco de Yuruan’ yerel topluluğu üyelerinin üzerine ateş açtığı bildirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 19:22
Venezuela ordusu insani yardıma destek veren yerli halka ateş açtı: 1 ölü, 15 yaralı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı askerlerin, Bolivar eyaletinde bulunan Gran Sabana kentinde yaşayan ‘San Francisco de Yuruan’ yerel topluluğu üyelerinin üzerine ateş açtığı bildirildi. Açılan ateşte 1 kişinin öldüğü ve en az 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.



Olay, Bolivar eyaletinde Gran Sabana kentine, Brezilya sınırından birkaç kilometre mesafede meydana geldi. İnsan Hakları avukatı Tamara Suju, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yerli halkın üyelerinin olduğu otobüs Santa Elena de Uairén’de ordu mensupları tarafından saldırıya uğradı” dedi. Muhalif milletvekilleri Américo de Grazia ve ngel Medina, insani yardımın Venezuela’ya girişini yerli halk ile ordu arasında çatışma olduğunu doğruladı. Olayın rejimin Brezilya sınırını kapatmasından saatler sonra meydana geldiği açıklandı. Ölen kişinin Zoraida Rodrguez isimli bir kadın olduğu, yaralıların ise hepsinin erkek olduğu bildirildi. Yerel El Nacional gazetesine göre, hafif yaralılar bölgede bulunanRosario Vera Zurita Hastanesine kaldırıldı. Durumları ciddi olanlar ise Boa Vista’ya sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genelkurmay çatı davası
    1. Genelkurmay çatı davası
    2. "TRT2 ilham verici bir kanal olacak"
    3. ÖKK darbe girişimi davası
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bay Kemal..
    5. Esed rejiminden İdlib’e bombalı..
    6. CHP'de olağanüstü PM toplantısı..
    7. CHP'de bir Kaftancıoğlu vakası daha!
    8. Iğdır'da sosyal medyadan büyü yapmakla..
    9. Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
    10. Kazakistan'da Hocalı Katliamı..
    11. Konya'da adaylık heyecanı
    12. Filipinler'deki kızamık salgını
    13. 24 Saat açık kütüphane
    14. Venezuela ordusu insani yardıma destek..
    15. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    16. Fransa'dan İsrail'e "Filistinlilere..
    17. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    18. Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 6 ölü
    19. “Hemşehrilerimizle güçlü iletişim..
    20. Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    21. Sivilce nasıl geçer?
    22. Cumhur İttifakı'nda flaş gelişme:..
    23. Hollanda'da cami kundaklayan zanlının..
    24. Binali Yıldırım’dan kendisi için..
    25. İskilip Azmimilli Ortaokulu’nda müzik..
    26. ABD'yi kızdıracak açıklama: Venezuela..
    27. Düzce merkezli FETÖ operasyonu
    28. Kayseri için hayırlı imza
    29. Bakan Soylu: “FETÖ, Amerika’daki..
    30. "TRT2 ilham verici bir kanal olacak"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'