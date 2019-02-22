0553 313 94 23

Venezuela ordusu ile yerli halk arasında çatışma

Brezilya sınırına ilerleyen Venezuela askerleri ile yerli halk arasında yaşanan çatışmada en az bir kişinin öldüğü iddia edildi

22 Şubat 2019 Cuma 20:01
Venezuela ordusu ile yerli halk arasında çatışma

CARACAS (AA) - Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Muhalif milletvekili Americo De Grazia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gran Sabana bölgesindeki çatışmada yerli bir kadının hayatını kaybettiğini iddia etti.

Muhalif gazetelerden El Nacional ise çatışmada en az iki kişinin öldüğünü ve 22 kişinin de yaralandığını yazdı.

Gazete, insan hakları aktivisti Tamara Suju'ya dayandırdığı haberinde, çatışmanın, Venezuela askerlerinin Brezilya sınırına ilerlerken Pemon yerlilerinin kurduğu barikatı geçmek istemeleri üzerine yaşandığını yazdı.

- Brezilya sınırı kapalı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu iddia ettiği "insani yardımların" ülkeye girişinin engellenmesi için Brezilya sınırının kapatılması talimatını vermişti.

Muhalifler, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya'dan da ülkeye "yardım" sokmaya çalışıyor. Ancak ordu, sınırda Brezilya ile Venezuela'yı ülkeyi birbirinden ayıran köprüyü kamyonlarla kapatmış durumda.

- "İnsani yardım şovu"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 20:01
  1. Brezilya
  2. Kolombiya
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline tüfekle saldıranlar tutuklandı
    1. Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline..
    2. Erbaş: Seferberlik başlattık!
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında bir..
    4. Domaniç’te otomobil tarlaya uçtu: 5..
    5. UEFA'dan Komşu'ya şok! 2 yıl men..
    6. GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç..
    7. Pitbullun saldırdığı 2 öğrenci..
    8. "Tabur komutanını vuracağım, bize..
    9. Venezuela ordusu ile yerli halk..
    10. Turkcell ile ALBtelecom iş birliğinde..
    11. KDC'deki Schengen Evi yeniden açılacak
    12. Genelkurmay çatı davası
    13. "TRT2 ilham verici bir kanal olacak"
    14. ÖKK darbe girişimi davası
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bay Kemal..
    16. Esed rejiminden İdlib’e bombalı..
    17. CHP'de olağanüstü PM toplantısı..
    18. CHP'de bir Kaftancıoğlu vakası daha!
    19. Iğdır'da sosyal medyadan büyü yapmakla..
    20. Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
    21. Kazakistan'da Hocalı Katliamı..
    22. Konya'da adaylık heyecanı
    23. Hamilelikte aşerme ne zaman başlar?
    24. Filipinler'deki kızamık salgını
    25. 24 Saat açık kütüphane
    26. Venezuela ordusu insani yardıma destek..
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    28. Fransa'dan İsrail'e "Filistinlilere..
    29. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    30. Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 6 ölü
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'