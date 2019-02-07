0553 313 94 23

Venezuela o yolları barikatlarla kapattı! "Biz dilenci değiliz"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesine insani yardım gönderilmesini reddederek, "Biz dilenciler ülkesi değiliz" demişti. Bugün ABD'den yola çıkan yardım konvoyunu engellemek için Venezuela'daki Las Tienditas Köprüsü tırlar ve barikatlarla kapatıldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:15
Venezuela o yolları barikatlarla kapattı! "Biz dilenci değiliz"

Venezuela ordusu, ABD ve müttefikleri tarafından hazırlanan insani yardımın ülkeye girmesini önlemek için Kolombiya ile arasındaki sınır köprüsünü petrol tankerleriyle kapattı.

Venezuela ordusu, Kolombiya'nın Cucuta ile Venezuela'nın Urena şehirlerini birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü'ne petrol tankeri yerleştirdi.

Uluslararası siyaseti Soğuk Savaş'ın karanlık günlerine getirmeyi, kendisine ideoloji haline getiriyor" dedi. Ayrıca, AB'nin önlemlerinin kendilerini hiç şaşırtmadığını, birkaç yıldan beri AB'nin dış politikasını Trump'ın dış politikasına tabii olduğunu söyledi.

Rusya'dan Maduro'ya destek

Rus ordusunda görevli Federal Teknik-Askeri İşbirliği Servisi direktörü General Dmitri Şugayev, ülkesinin Venezuela ile askeri işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi. Şugayev, Maduro yönetimindeki Venezuela'nın ABD güdümündeki Peru ve Brezilya'da büyük endişeye neden olduğunu iddia etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:15
  1. Venezuela
  2. ABD
  3. yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gül'den ABD'de yayınlanan skandal haritaya sert tepki
    1. Gül'den ABD'de yayınlanan skandal..
    2. Süper Lig'de dev maçın hakemi açıklandı!
    3. İngilizler yazdı! 'İstanbul'da 5.8'lik..
    4. Global Capital'den Akbank'ın..
    5. Yeni işçinin primi devletten
    6. Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
    7. "Aile sağlam olursa merhamet dünyaya..
    8. Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit..
    9. İçişleri Bakanı Soylu KKTC'de
    10. İYİ Parti'nin 'Andımız' kışkırtması..
    11. Nazire Dedeman bugün ebediyete..
    12. Bina çökmesine dair çarpıcı analiz:..
    13. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında..
    14. Pakdemirli: 2021 sonunda et ithalatı..
    15. ASO 55. Yıl Ödül Töreni
    16. Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık..
    17. Fernando Muslera Galatasaray'dan..
    18. "Venezuela'ya yönelik askeri müdahale..
    19. CHP seçim kampanyasını başlatmaya..
    20. Putin, Türk iş adamlarına ‘Ticari’..
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...