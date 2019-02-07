Venezuela o yolları barikatlarla kapattı! "Biz dilenci değiliz"
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesine insani yardım gönderilmesini reddederek, "Biz dilenciler ülkesi değiliz" demişti. Bugün ABD'den yola çıkan yardım konvoyunu engellemek için Venezuela'daki Las Tienditas Köprüsü tırlar ve barikatlarla kapatıldı.07 Şubat 2019 Perşembe 11:15
Venezuela ordusu, ABD ve müttefikleri tarafından hazırlanan insani yardımın ülkeye girmesini önlemek için Kolombiya ile arasındaki sınır köprüsünü petrol tankerleriyle kapattı.
Venezuela ordusu, Kolombiya'nın Cucuta ile Venezuela'nın Urena şehirlerini birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü'ne petrol tankeri yerleştirdi.
Uluslararası siyaseti Soğuk Savaş'ın karanlık günlerine getirmeyi, kendisine ideoloji haline getiriyor" dedi. Ayrıca, AB'nin önlemlerinin kendilerini hiç şaşırtmadığını, birkaç yıldan beri AB'nin dış politikasını Trump'ın dış politikasına tabii olduğunu söyledi.
Rusya'dan Maduro'ya destek
Rus ordusunda görevli Federal Teknik-Askeri İşbirliği Servisi direktörü General Dmitri Şugayev, ülkesinin Venezuela ile askeri işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi. Şugayev, Maduro yönetimindeki Venezuela'nın ABD güdümündeki Peru ve Brezilya'da büyük endişeye neden olduğunu iddia etti.
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