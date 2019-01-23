0553 313 94 23

Venezuela lideri Maduro ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini duyurdu

23 Ocak 2019 Çarşamba 23:35
Venezuela lideri Maduro ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini duyurdu

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta muhalefetin düzenlediği gösterilere karşı Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro, ABD'li tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 23:35
  1. ABD
  2. Maduro
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maduro'dan ABD'nin skandal kararına flaş hamle! ABD'lilere 72 saat süre verdi
    1. Maduro'dan ABD'nin skandal kararına..
    2. Yılmaz Özdil'in 'özel seri' Mustafa..
    3. ABD'de silahlı saldırı!
    4. Trump'ın eski avukatı "tehditler"..
    5. Venezuela lideri Maduro ABD ile tüm..
    6. Trump ile Pelosi arasında mektup..
    7. "Amanvermez Avni" adlı oyunun galası..
    8. ABD'de silahlı saldırı
    9. Venezuela'dan flaş ABD kararı! Ülkeyi..
    10. Zonguldak'ta koyun, keçi vebası..
    11. "Türk dostlarımızın güvenlik..
    12. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD..
    13. Venezuela'da Guaido kendini devlet..
    14. ABD'deki köleliği anlatan ilk Arapça..
    15. İran'ın Gilan eyaletinde intihar..
    16. Sudanlı muhalifler Devlet Başkanı..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye..
    18. Erdoğan: Piçlerin yetiştirilmek..
    19. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    20. DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!