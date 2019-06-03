Venezuela krizi New York'ta görüşüldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Lima Grubu ve üst düzey Avrupa Birliği yetkililerinin yer aldığı Uluslararası Temas Grubu, Venezuela'daki kriz için barışçıl, demokratik ve siyasi bir çözüm bulunması için temasların artırılması gerektiğini vurguladı.

Venezuela'daki süreci değerlendirmek amacıyla New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir araya gelen Lima grubu ve Uluslararası Temas Grubu temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio ve Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero ortak basın toplantısı düzenledi.

Şili Dışişleri Bakanı Ampuero, toplantıların olumlu geçtiğini belirterek, "Venezuela'da barışçıl ve siyasi bir sonuç arayanlar için muhteşem bir gün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela krizi konusunda, Şili'nin siyasi ve barışçıl bir çözüme inandığını vurgulayan Ampuero, "Şili, dünyanın herhangi bir yerinde bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesine ya da bu ülkeye askeri müdahale yapılmasına karşı. Bu Venezuela'daki durum için de geçerli." diye konuştu.

- Toplantının ardından ortak basın açıklaması

Peru Dışişleri Bakanı Popolizio, Lima Grubu ve Uluslararası Temas Grubu'nun toplantıya ilişkin yaptığı ortak basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, "Toplantının sonunda her iki grup da Venezuela krizine siyasi, barışçıl ve demokratik bir çözüme katkı sağlayacak bakış açısıyla temasları artırmaya karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'daki krizin çözümünde bölgesel ve uluslararası toplumun da rol oynaması gerektiği vurgulanan açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, Lima Grubu ve Uluslararası Temas Grubunun bölgede oluşan göç krizine ilişkin insani yardım çabalarını sürdüreceği belirtildi.























