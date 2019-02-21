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Venezuela heyetinin Sırbistan ziyareti ABD'yi rahatsız etti

21 Şubat 2019 Perşembe 16:53
Venezuela heyetinin Sırbistan ziyareti ABD'yi rahatsız etti

BELGRAD (AA) - Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivan Hill ve beraberindeki heyetin Sırbistan'ı ziyaret etmesi ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Kyle Scott'u rahatsız etti.

Büyükelçi Scott, Venezuela heyetinin 19-20 Şubat'ta başkent Belgrad'a gerçekleştirdiği ziyarete istinaden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın "tarihin yanlış tarafında" olduğunu ifade etti.

Scott açıklamasında, "Venezuela halkı yasa dışı diktatörlük rejimi altında açlık çekmektedir. Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'dan 50'den fazla ülke, Venezuela halkı ve geçici devlet başkanı Juan Guaido'nun yanında durduğunu açıkladı. Sırbistan ise tarihin yanlış tarafındadır." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ise ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterdiğini belirterek, egemen ülkelerin içişlerine karışmadıklarını vurguladı. Dacic, ABD'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını eleştirdi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini, ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:53
  1. ABD
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  3. tepki
  4. Venezuela

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