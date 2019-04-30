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Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza’dan ABD’ye suçlama

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, darbe girişiminden ABD hükümetini sorumlu tuttu.

30 Nisan 2019 Salı 20:20
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza’dan ABD’ye suçlama

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, darbe girişiminden ABD hükümetini sorumlu tuttu.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlayan askeri darbenin arkasındaki güç olarak ABD hükümetini gösterdi. Arreaza yaptığı açıklamada, "ABD, 2001’den bu yana darbe girişimlerinin hepsinin arkasındaydı. Bu sefer geride değil en önde gidiyor. Bu darbenin faturası Amerikalıların. Darbeyi finanse eden ve destekleyenlerin Amerikalılar olduğu görülüyor." dedi.



Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello da darbe girişime karşı halkı Miraflores Sarayı’na çağırdı. Cabello, “Bunu yapamayacaklar. Zaten hepimiz konuşlandık Karakas halkını davet ediyoruz. Miraflores’e gelin. Bakalım halkımıza karşı neler yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 20:20
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