0553 313 94 23

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'nin yaptırım kararını eleştirdi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza:- "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz"- "Şunu açıklığa kavuşturmak gerekir ki Venezuela halkının itibarını ve direnme gücünü zedelemek için kodaman, ırkçı bir devlet başkanından çok daha fazlası lazım"

06 Ağustos 2019 Salı 22:38
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'nin yaptırım kararını eleştirdi

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin ülkedeki Venezuela'ya ait mal varlıklarını dondurmasına ilişkin, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Bakan Arreaza, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezuela’ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Arreaza, söz konusu kararnamenin Venezuela hükümetini ticari ve ekonomik yönden bastırmak için çıkarılan yedinci kararname olduğunu ve Trump yönetiminin Venezuela'nın yurt dışındaki mal varlıklarının tamamının dondurulmasına ilişkin yeni bir kararname hazırladığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin uluslararası piyasalara erişemediğini, bu nedenle bazı ilaçların satın alınamadığını açıklayan Arreaza, buna karşı birçok ülkenin Venezuela'yı tedarik konusunda desteklediğini söyledi.

Arreaza, ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

- "ABD'nin yaptırımlarını kabul edenler ülkesinde darbe isteyenlerdir"

Arreaza, ABD yaptırımlarını kabul eden muhalefet lideri Juan Guaido'yu hedef alarak, "ABD'nin yaptırımlarını kabul edenler ülkesinde darbe isteyenlerdir. Guaido da bu yaptırımları onaylayan kuklalardan biridir. Venezuela'yı bu saldırılar karşısında direnmeye ve sert bir şekilde boyun eğdiremeyeceklerini göstermeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Trump'ı "ırkçı" olarak niteleyen Arreaza, "Şunu açıklığa kavuşturmak gerekir ki Venezuela halkının itibarını ve direnme gücünü zedelemek için kodaman, ırkçı bir devlet başkanından çok daha fazlası lazım." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı giriştiği savaşta Venezuela'yı kendi bölgesi haline getirmek istediğinin altını çizen Arreaza, "Hükümet ile muhalefet arasındaki diyaloğa saygı duyma nezaketinde bulunun. Bu yapılanların Venezuela petrolü ve zenginlikleri için olduğunu biliyoruz. Sayın Trump, kendi ülkenizin ve düzgün bir yönetim bekleyen yaklaşık 10 milyon fakir halkınızın meselelerine odaklanın." dedi.

- Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulması

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz." ifadesine yer verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:38
  1. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 yaşındaki çocuğa ayrı yaşadığı annesi tarafından işkence iddiası
    1. 7 yaşındaki çocuğa ayrı yaşadığı..
    2. Türkiye’nin ilk milli “uçan arabası”..
    3. Hakkari-Van karayolunda EYP’li tuzak..
    4. "İsrail gösterilere müdahale..
    5. Hastaneden hırsızlık operasyonunda 1..
    6. Kolunu salça makinesine kaptırdı
    7. ABD’de bir silahlı saldırı daha: 1..
    8. "Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik savaşa..
    9. İstanbul’da villaya sahte içki..
    10. 11. Büyükelçiler Konferansı
    11. Bağdat’ta iki ayrı bombalı saldırı: 5..
    12. Demokratlardaki başkan aday adaylığı..
    13. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    14. Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 7..
    15. Umut Meraş'tan transfer açıklaması
    16. Hava Harp Okulu'ndaki darbe..
    17. Bolton'dan Venezuela ile iş yapan..
    18. Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nden..
    19. AK Partili vekilden skandal sözler:..
    20. Rusya'ya yarından itibaren vizesiz..
    21. Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha..
    22. Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
    23. Burdur Kurban bayramı namazı kaçta?..
    24. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza,..
    25. Katil İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin..
    26. İzmir'de yavru köpekleri ezip kaçtı!
    27. Otomobiliyle önce duvara çarptı sonra..
    28. Bayburt'ta rahatsızlanan askerler..
    29. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    30. Amenore | Regl görememe hastalığı nedir?
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Ülkücülere haydut diyen Meral Akşener'e çok sert tepki!
    Ülkücülere haydut diyen Meral Akşener'e çok sert tepki!
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak