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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikasti kim yaptı? Maduro suikastte öldü mü?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi. Maduro olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıda 7 asker yaralandı. Saldırı sonrası açıklama yapan Maduro, komşu Kolombiya ve ABD'yi suçladı. Dışişleri Bakanlığı, Maduro'ya düzenlenen suikast girişimini kınadı.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:54
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikasti kim yaptı? Maduro suikastte öldü mü?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi. Maduro olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıda 7 asker yaralandı. Saldırı sonrası açıklama yapan Maduro, komşu Kolombiya ve ABD'yi suçladı. Yetkililer, saldırıda Devlet Başkanı Maduro'nun yara almadığını duyurdu. Töreni canlı yayınlayan devlet televizyonu saldırı sırasında yayını kesti

Dışişleri Bakanlığı, Maduro'ya düzenlenen suikast girişimini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela Ulusal Muhafız Birliklerinin kuruluşunun 81. yıl dönümü vesilesiyle başkent Karakas’ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, eşi ve oğlu, hükümet üyeleri ve askeri yetkililerin katıldığı törende meydana gelen ve Cumhurbaşkanı'nın şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Söz konusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

DELİLLER AŞIRI SAĞCILARI GÖSTERİYOR

Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Kolombiya ve ABD ile bağlantılı olduklarını söyledi.

"Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" diyen Maduro, daha fazla detay vermedi. Maduro'nun saldırıyla ilgili Kolombiya ve ABD'yi suçlamasına Kolombiya'dan yanıt gecikmedi. 

Suçlamaları reddeden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Maduro'nun açıklamalarının temelsiz olduğunu söyledi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı" değerlendirmesinde bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen ve 7 askerin yaralandığı suikast girişimim sorumluluğunu 'Fanilalı Askerler' adlı bir grup üstlendi. Grup Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi" dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:54
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