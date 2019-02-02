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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 21:39
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 21:39
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