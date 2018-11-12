Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mevkidaşı El Aissami'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve El Aissami baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Venezuela Ekonomi ve Finans Bakanı Simon Zerpa ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde Venezuela'ya gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları ele alındı.