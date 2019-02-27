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Venezuela Büyükelçiliğine destek ziyareti

Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i ziyaret ederek, Maduro yönetimine desteklerini iletti

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
Venezuela Büyükelçiliğine destek ziyareti

ANKARA (AA) - Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğine destek ziyareti gerçekleştirdi.

Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara Şubesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcilerinin de yer aldığı grup, Venezuela halkı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğine gitti.

Gruptakiler adına Büyükelçilik önünde basın açıklamasını okuyan Mustafa Sinan, "Venezuela halkının özgürlük mücadelesini ve Maduro yönetimini destekliyoruz. Dünyadaki sivil toplum kuruluşlarına hep beraber Venezuela'daki mazlumlara sahip çıkalım çağrısında bulunuyoruz. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına Maduro'ya çiçek gönderme çağrısında da bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Büyükelçi Jose Gregorio Bracho Reyes ile makamında bir süre görüşen heyettekiler, Suriyeli bir yetim tarafından yapılan tabloyu hediye etti.



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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
  1. İnanç Özgürlüğü Platformu
  2. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubes
  3. Memur-Sen Ankara Şubesi
  4. Türk-İş
  5. Venezuela

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