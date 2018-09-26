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Venezuela Başkanı Maduro'dan Amerika'nın yaptırım kararına yanıt

ABD Başkanı Trump'ın kendisi ve ailesi hakkındaki yaptırım kararına yanıt veren Maduro, 'Yaptırımlarla çevrelendim. Yine de Trump ile yüz yüze bir görüşme yapmayı umuyorum' dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:45
Venezuela Başkanı Maduro'dan Amerika'nın yaptırım kararına yanıt

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Maduro'nun çevresini ve yakın danışmanlarını hedef alan yeni yaptırımları açıkladık." demişti. Maduro, kendisinin ABD destekli düşmanları tarafından ekonomik savaşın kurbanı olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşinin yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İletişim Bakanı Jorge Jesus Rodriguez Gomez hakkında yaptırım kararı aldı. Listede Jose Omer Parades ve Edgar Alberto Sarria Diaz'ın adları da geçiyor.

MADURO, EŞİ VE YETKİLİ İSİMLERE YAPTIRIM
Hazine Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yaptırım listesinde ayrıca Averuca, Panazeate ve Quiana Trading Limited şirketleri ile sosyalist siyasetçi Diosdado Cabello'nun paravanı olduğu iddia edilen bir kişiye ait 20 milyon dolar değerindeki uçak yer alıyor.

'TRUMP'LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK İSTERİM'
Maduro ise yaptırımlara, "Yaptırımlarla çevrelendim. Donald Trump'a beni itibarla çevrelediği için teşekkür ederim" sözleriyle karşılık verdi. Maduro ayrıca her şeye rağmen Trump ile yüz yüze bir görüşme yapmayı umduğunu da belirtti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?
Venezuela'nın da dünyanın en zengin ülkelerinden birisiyken sosyalist rejimle iflasa gittiğini vurgulayan Trump, "Burada toplanan ülkelere, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi için bize katılma çağrısı yapıyorum. Bugün Maduro'nun çevresini ve yakın danışmanlarını hedef alan yeni yaptırımları açıkladık." diye konuştu.

Trump, ABD'nin yaptığı yardımlar konusunda bundan sonra sert bir tutum sergileyeceğini belirterek, "Korumamızı ve dolarımızı alan ülkeler de bizim çıkarlarımızı gözetiyor mu bakacağız. Sadece bize saygı duyanlara ve dostlarımıza dış yardım yapacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:45
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