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Venezuela askerlerinin açtığı ateş sonucu ölenlerin sayısı 2’ye çıktı

Venezuela’da askerlerin insani yardımların ülkeye girişini destekleyen halkın üzerine ateş açması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

22 Şubat 2019 Cuma 23:06
Venezuela askerlerinin açtığı ateş sonucu ölenlerin sayısı 2’ye çıktı

Venezuela’da askerlerin insani yardımların ülkeye girişini destekleyen halkın üzerine ateş açması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.


Venezuela-Brezilya sınırından birkaç kilometre ötede Bolvar eyaletine bağlı Gran Sabana kentinde muhalif Francisco de Yuruan yerlileri ile ordu kuvvetlerinin karşı karşıya gelmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren ikinci kişinin Rolando Garca olduğu açıklandı.


Olay, ABD’nin yarın insani yardımların ülkeye girişinde yaşanacak herhangi bir olaydan Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin sorumlu tutulacağı açıklamasından kısa bir süre sonra meydana geldi. Trump hükümeti, insani yardımın Venezuela’ya girişi sırasında ordunun şiddete neden olması durumunda "daha fazla yaptırım" uyarısı yapmıştı. Yardımın geçişine izin verilmesi durumunda ise “ödüllendirme" sözü verilmişti.



ABD 191 ton insanı yardım gönderdi


ABD, Venezuela için 191 tonluk ek insani yardımı C-130 ve C-17 askeri kargo uçakları ile Kolombiya sınırındaki Ccuta şehrine gönderdi. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, yarından itibaren toplanan insani yardımları Venezuela’ya sokmaya çalışacak.



Branson’dan eleştirilere cevap geldi


Venezuela yardım konserinin organizatörlerinden İngiliz milyarder Richard Branson ise gelen eleştirilere cevap verdi. Branson, Venezuelalılara insani yardım toplamak için 32 uluslararası şarkıcının sahne alacağı etkinlikten önce düzenlediği basın toplantısında, “Sizi buraya gelmeye, Venezuelalılara bakmaya ve kendi gözlerinizle bir şeylerin yanlış olduğunu görmeye davet ediyorum” dedi.


Yaşanan kriz nedeniyle ülkeden göç eden Venezuelalı sayısının 3.4 milyonu aştığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) yayınladığı rakamlara göre 2.7 milyon Venezuelalı, çevrede bulunan Latin Amerika ülkelerine göç etti. Dünya Mülteciler Konseyi önderliğinde Uluslararası Yönetişim Yenilik Merkezi ve Amerikan İçi Diyalog Konsorsiyumu tarafından yapılan ortak çalışmada, insani krizin devam etmesi halinde 2019 yılı sonuna kadar Kolombiya’daki Venezuelalı göçmen sayısının 5,9 milyona ulaşmasının beklendiği kaydedildi.



“Ayakta durun, uyanık olun”


Ülkedeki kriz yükselirken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı Ulusal Kurucu Meclis (ANC) Milletvekili Pedro Carreno, boynunda otomatik tüfekle Zulia eyaletine bağlı La Guajira kentinde bir konuşma yaptı. Carreno, “ABD, ülkemizin petrollerini almaya ama bedelini ödememeye çalışıyor. Ayakta durun, uyanık olun. Bir halkın özü budur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:06
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