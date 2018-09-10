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Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'yi darbecilikle suçladı

Venezeula Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD yönetimini, ülkesinde darbe planlaması yapmak ve askeri komploculara destek vermekle suçladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 00:54
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'yi darbecilikle suçladı

Venezeula Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "ülkesinde darbe planlaması yaptığı ve askeri komploculara destek verdiği" iddiasıyla ABD yönetimini suçladı.

Bakan Arreaza, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde dün çıkan ve ABD yönetiminin, Venezuela'da ordu içindeki bazı isyancı askerlerle gizli darbe görüşmeleri yaptığını iddia eden haberinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Arreaza, açıklamasında, "ABD yönetiminin Venezuela'ya karşı müdahale planlarını ve askeri komploculara verdiği desteği açık bir şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirinin sorusuna yanıt veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Garrett Marquis ise söz konusu darbe planı iddialarını doğrudan reddetmedi.

Venezuela'da demokrasiye dönülmesi çağrısında bulunan Marquis, "ABD'nin barışçıl, düzen içinde demokrasiye dönmesi yönündeki politikası değişmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Venezuela halkının "demokrasi" çağrılarına kulak vermeye devam edeceklerini vurgulayan Sözcü, "Venezuela'da kötüleşen duruma kalıcı bir çözüm ancak demokratik prensiplere uygun yönetişimin, hukukun üstünlüğünün ve temel hak ve özgürlüklere saygının yeniden restore edilmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.

New York Times gazetesinde yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan iddiaya göre, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planlaması yaptığı savunulmuştu.

Haberde, görüşmelerin bir noktasında ABD yönetiminin, "darbenin başarısız olma" ihtimalini göz önünde bulundurarak gizli darbe görüşmelerine son verdiği iddia edilmişti.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 00:54
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