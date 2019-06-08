Venezuel-Kolombiya sınır kapıları 3 ay sonra açıldı

Venezuela hükumeti Şubat ayından beri kapalı olan Kolombiya sınırının açılmasına karar verdi.

Venezuela, Şubat ayından beri kapalı olan Kolombiya sınırını yeniden açma kararı aldı. Venezuela Devlet Başkan Nicolas Maduro sosyal medya hesabından, “Egemenliğimizi tam anlamıyla yerine getirirken, 8 Haziran Cumartesi gününden başlayarak Tachira Eyaletinde, Kolombiya ile sınır geçişlerinin açılmasını emrettim” mesajını yayımladı. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de, “Venezuela’daki Bolivarcı Hükümet, Venezuela ve Kolombiya halkına güvenli sınır geçişleri için tam güvence veriyor” dedi.

Ayrıca, Venezuela topraklarına yönelik şiddet içeren şiddet eylemlerinin kontrol altına alındığını, sınırlarda normale dönüldüğü yönünde güvence verdi. Bölgede bulunan Simon Bolivar, Santander ve Union köprüleri 22 Şubat’tan bu yana kapalıydı.