0553 313 94 23

Venezeula'dan ABD'ye suçlama: Destek veriyor!

Venezeula Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD yönetiminin ülkesinde darbe planlaması yaptığı ve askeri komploculara destek verdiğini iddia etti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:24
Venezeula'dan ABD'ye suçlama: Destek veriyor!

Venezeula Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "ülkesinde darbe planlaması yaptığı ve askeri komploculara destek verdiği"iddiasıyla ABD yönetimini suçladı.

Bakan Arreaza, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde dün çıkan ve ABD yönetiminin, Venezuela'da ordu içindeki bazı isyancı askerlerle gizli darbe görüşmeleri yaptığını iddia eden haberinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Arreaza, açıklamasında, "ABD yönetiminin Venezuela'ya karşı müdahale planlarını ve askeri komploculara verdiği desteği açık bir şekilde kınıyoruz."ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Garrett Marquis ise söz konusu darbe planı iddialarını doğrudan reddetmedi.

Venezuela'da demokrasiye dönülmesi çağrısında bulunan Marquis, "ABD'nin barışçıl, düzen içinde demokrasiye dönmesi yönündeki politikası değişmemiştir."değerlendirmesini yaptı.

Venezuela halkının "demokrasi"çağrılarına kulak vermeye devam edeceklerini vurgulayan Sözcü, "Venezuela'da kötüleşen duruma kalıcı bir çözüm ancak demokratik prensiplere uygun yönetişimin, hukukun üstünlüğünün ve temel hak ve özgürlüklere saygının yeniden restore edilmesiyle mümkündür."ifadelerini kullandı.

New York Times gazetesinde yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan iddiaya göre, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planlaması yaptığı savunulmuştu.

Haberde, görüşmelerin bir noktasında ABD yönetiminin, "darbenin başarısız olma" ihtimalini göz önünde bulundurarak gizli darbe görüşmelerine son verdiği iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 08:24
  1. Venezuela
  2. darbe planı
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    1. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    2. Okullar açılıyor! İşte alınan tedbirler
    3. Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne..
    4. Tatile gitmeselerdi linç edileceklerdi!
    5. Atletico Mineiro - Atletico Paranaense..
    6. Fedakar öğretmenler okullarını eğitime..
    7. Kapalıçarşı altın fiyatları 10 Eylül..
    8. İttifak yapılırsa CHP bu illeri..
    9. Trafik kazasında yaralıların yardımına..
    10. Adalet Sağlık İçişleri Bakanlığı..
    11. Birbirlerine girdiler! Esed intikam..
    12. FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe 89..
    13. Tüm tedbirler alındı: 9 bin 500 polis..
    14. Sağlık Bakanlığı personel alımı..
    15. FETÖ'ye koğuş raporu
    16. Seri katille ilgili kan donduran..
    17. Venezeula'dan ABD'ye suçlama: Destek..
    18. İstanbul'da 89 kişiye operasyon!
    19. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    20. Dolar kuru! Dolar euro haftanın ilk iş..
    Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!
    Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    ABD'den Suriye'ye fosfor bombalı saldırı!
    ABD'den Suriye'ye fosfor bombalı saldırı!

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz
    Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz
    PKK'ya büyük operasyon! 23 kişi gözaltında
    PKK'ya büyük operasyon! 23 kişi gözaltında