0553 313 94 23

Venedik'e giriş turistlere ücretli oluyor

İtalyan Meclisinde kabul edilen 2019 bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden 2,5 il 10 avro arasında giriş ücreti alınacak

30 Aralık 2018 Pazar 18:52
Venedik'e giriş turistlere ücretli oluyor

MADRİD (AA) - İtalya'da 2019 devlet bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden "kente giriş vergisi" adı altında ek ücret alınması öngörülüyor.

Mecliste kabul edilen 2019 devlet bütçesinde, Venedik'e giden turistlerden düşük sezonda 2,5, yüksek sezonda ise 5 ile 10 avro arasında kente giriş parası alınması maddesi yer aldı.

Venedik Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi. Venedik'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı "konaklama vergisi"nin ise "kente giriş vergisi" ile birlikte sona ereceği belirtildi.

Öte yandan, Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en çok turist alan 3'üncü kenti olan Venedik'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist geliyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan Venedik, son yıllarda "fazla turistten" dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor.

Venedikliler, bölge ekonomisi için turizmin önemli olmasına rağmen aşırı turistin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:52
  1. 2019 bütçesi
  2. İtalya
  3. kente giriş parası
  4. Venedik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da eğitime kar engeli
    1. Adıyaman'da eğitime kar engeli
    2. Adana'da LPG'li otomobilde patlama: 1..
    3. Beşir: "Diz çöktürme çabalarına rağmen..
    4. Çavuşoğlu, eski Suudi Dışişleri Bakanı..
    5. Kar hayatı felç etti! İşte okulların..
    6. İBB'den yılbaşı önlemleri
    7. Malatya'da eğitime kar engeli
    8. Almanya'dan Türkiye açıklaması: Takdir..
    9. Başkentte bazı yollar yarın araç..
    10. Basketbol: Toplu sonuç
    11. Hollanda'da Filistinlilerin "Dönüş..
    12. İzmir'den çok acı haber! Feci şekilde..
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. Sarıgül aday olmadan sahalara indi
    15. "Merkel, Türkiye'nin rolünü takdir etti"
    16. Türkiye'den kritik Suudi Arabistan..
    17. Manchester City iki maç sonra kazandı
    18. Mardin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    19. ABD'yi sarsan saldırı! Bir türlü..
    20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!