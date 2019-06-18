0553 313 94 23

Venedik değil, Nazilli

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağnak yağış ve fırtına sonucu şehirde yaşam felç oldu.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
Venedik değil, Nazilli

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağnak yağış ve fırtına sonucu şehirde yaşam felç oldu. Yollar kanala döndü, fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen dev çam ağaçları araçları hurdaya çevirdi. Can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken ekipler şehir merkezinde güvenlik çalışması başlattı.


Akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa süre devam eden yağış sonrası şehrin bazı bölgelerinde yollarda adeta kanala andıran görüntüler oluştu. Yağmur nedeniyle çalışamaya çıkan resmi ekiplerin bazıları yollarda mahsur kalırken bazı yollar trafiğe tıkandı. Bazı evlerin çatısı uçtu. Yeşil Mahalle’de bulunan koca koca çam ağaçları fırtınaya dayanamayarak büyük bir gürültü ile yola devrildi. Olay sıranda yoldan geçen kimsenin bulunmaması teselli kaynağı olurken park halindeki araçlar ise dev çam ağacının gövdesi altına adeta kağıt gibi katlandı. 374 sokak üzerinde park halinde olan 09 NK 608 plakalı minibüs ile 09 EE 148 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Adeta doğal afetin yaşandığı ilçede bir yandan çıtlar uçuşurken diğer yandan da bazı iş yerlerine su bastı. Kısa süren yağış ve fırtına sonrası herkes derin bir nefes alırken çevre sakinleri fırtınada yıkılmaya yüz tutan diğer ağaçların kontrollü olarak yıkılmasını istediler.


Yağış ve fırtına sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi ve AYDEM ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran ile Rusya arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı
    1. İran ile Rusya arasında 12 mutabakat..
    2. Askerlik süresi altı aya düştü
    3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan..
    4. Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika..
    5. Bulgaristan'da gönül erenleri projesi..
    6. Mardin’de çıkan yangında 600 dönümlük..
    7. Fatsa’da hortum paniği
    8. KKTC'den kritik hamle: Orası açılıyor
    9. Ordu’da hortum
    10. ABD Başkanı Donald Trump, Savunma..
    11. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık..
    12. Çorlu’da çatı yangını yandaki..
    13. Faslı yetkililer Mursi için dua etti
    14. Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden..
    15. ABD Başkanı Trump duyurdu: Adaylıktan..
    16. Mersin Üniversitesi taban puanları..
    17. Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor
    18. Trabzon’da etkili olan yağmur..
    19. Nehirde kaybolan gencin izne gelen..
    20. İnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik..
    21. Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına
    22. Erzurum Valiliğinden AK Partili Meclis..
    23. "Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait..
    24. Mersin’de sel
    25. GÜNCELLEME - İzmir-Ankara yolu ulaşıma..
    26. Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    27. Trabzon'daki sağanak
    28. Askerlik süresi altı aya indi.
    29. Şanlıurfalılar Mursi için Rabia..
    30. Askerlik düştü son dakika karar..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!