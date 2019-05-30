Velilerle geleneksel iftar buluşması gerçekleştirildi

Salih Erkan İlkokulu tarafından velilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zamir Bahadır, Halitpaşa Mahallesi muhtarı Ruhi Dikilitaş, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. İftar programı hakkında bilgi veren Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, Ramazan ayının manevi iklimini öğrenci velileri ile birlikte geçirmek istedikleri için bu programı düzenlediklerini söyledi.

Velilerle iftar buluşmasının bu yıl ikincisinin düzenlendiğini ifade eden Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, sözlerine şöyle devam etti.

“Her düzenlemeyi planladığımız iftar buluşmalarında mahalle sakinleri ile bir araya geliyoruz. Ramazan ayının bu manevi iklimini birlikte paylaşma fırsatı buluyoruz. İftar programının düzenlenmesinde hayır sever işadamlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”

İftar programı Kur’an- Kerim okunması ile başladı. Ezanın okunmasıyla programa katılanlar hep birlikte oruçlarını açtılar. İftar sonrası ilahi grubu tarafından birbirinden güzel eserler seslendirildi.

İftar programının ardından hayırsever iş adamı Ayhan Tamer tarafından yaptırılan okul mescidinin açılışı yapıldı.