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Velilerin kura çekimi heyecanı

Mersin’in merkez Mezitli ilçe Belediyesi tarafından işletilen Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evine önümüzdeki yıl alınacak çocuklar için kura çekimi yapıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:56
Velilerin kura çekimi heyecanı

Mersin’in merkez Mezitli ilçe Belediyesi tarafından işletilen Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evine önümüzdeki yıl alınacak çocuklar için kura çekimi yapıldı.


Kura çekimi öncesi yapılan bilgilendirmede, belediye çalışanlarının çocukları ve Mezitli’de oturan kamu görevlilerinin çocuklarına öncelik tanınacağı ifade edilerek, başvurunun kapasitenin üzerinde olması nedeniyle kura çekimi yapılmak zorunda kalındığı dile getirildi. 4 yıl önce hayırsever öğretmen Bircan Tüfekçioğlu’nun katkılarıyla faaliyete geçirilen çocuk gündüz evininin velilerin ilgisi ve çalışanların özverisi ile bölgenin en güzel anaokulu haline geldiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Gösterilen ilgi yakalanan başarının göstergesi niteliğindedir. Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevimiz hizmete açıldığı günden bu yana çeşitli etkinliklerle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Bakımevimiz öğretmenlerimizle birlikte Atatürkçü, aydın bir okul olacaktır. Laik ve cumhuriyet sevdalıları olarak Atatürk ilke ve devrimlerine daha çok sahip çıkarak, ülkemize bağlılığımızı göstermeye devam edeceğiz. Tabii bunların sadece Mezitli’de olması yetmiyor, tüm Mersin’de ve ülkemizde bu tür sevdaların çoğalmasını istiyoruz. Gönül isterdi ki başvuran tüm çocuklarımızı bakım evimize kayıt yaptırabilelim. Şimdilik fırsat eşitliği tanımak adına tüm velilerimizin katılımıyla bir kura çekimi yaparak kaydolacak çocuklarımızı belirledik. Ancak geçtiğimiz aylarda yine hayırseverlerimizden Mehmet Altunören’in annesi Ayla Altunören adına yaptıracağı Akdeniz Mahallemizde temelini attığımız okulun dışında 5 yılda en az 5 tane daha anaokulunu hayata geçireceğiz. Bir anaokulumuz var, ikincisinin temelini attık, üçüncüsü için de yine bir hayırseverle prensipte anlaştık. Ayrıca kreşler de yapacağız. Bunun büyük bölümünü de belediyeden kaynak ayırmadan, hayırseverlerin yapmış oldukları bağışlarla yapacağız” dedi.


Önümüzdeki dönem çocuklarının eğitimine ağırlık vereceklerinin altını çizen Tarhan, “Bilim insanları, insan beyninin yüzde 70 gelişmesinin 07 yaş arasında tamamlandığını söylüyorlar. Öyleyse biz de bu çocukların gelişimine ayak uyduralım diyoruz. Çocukların spor, kültür, sanat, müzik, resim gibi hangi dalda yetenekleri varsa bu yaşlarda ortaya çıkartalım, yönlendirelim hedefindeyiz. Çünkü Türkiye’nin geleceğini bu çocuklar belirleyecek. Ben bundan mutlu oluyorum. Buna inandığımız için çocuklar üstünde çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:56
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