Velilere mahremiyet eğitimi verildi

Salih Erkan İlkokulu tarafından çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi maksadı ile velilere yönelik mahremiyet eğitimi verildi.

Salih Erkan İlkokulu Çok Amaçlı salonunda düzenlenen eğitimde Rehber Öğretmen Ümmügülsüm Çetin, ihmal ve istismarın önüne geçmek, çocukları ve aileleri bilinçlendirmek amacıylaailelere yönelik mahremiyet eğitimleri verildiğini belirtti. Eğitimde öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanmış görseller ve materyallerle ihmal ve istismarın önlenmesi kapsamında çocuklar için mahremiyetin ne olduğunu anlatıldı.

Eğitim hakkında bilgi veren Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, çocuklara yönelik ihmal ve istismara karşı bu eğitimlerin verildiğini belirtti. Mahremiyet eğitimlerinin öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak da yapılacağını ifade eden Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, sözlerine şöyle devam etti. “ Mahremiyet eğitimi, çocukların kendilerinin ve diğer insanların özeline saygı duyulması, bu özelin korunması, çocukların kendileri ve çevreleri ile sağlıklı sınırlar ortaya koymaları gibi konuları içermektedir. Mahremiyet eğitimi anne baba tarafından verilir. Bu nedenle öncelikli olarak anne ve babalara eğitimi vermeyi uygun bulduk.”

Mahremiyet eğitimi velilerin Rehber öğretmen Ümmügülsüm Çetin’e çeşitli sorular sormalarının ardın sona erdi.