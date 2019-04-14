Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından “Sen Uzat Eli Ben Olurum Veli” projesi kapsamında düzenlenen Veliler Arası Bilgi Yarışması’nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesince “Sen Uzat Eli Ben Olurum Veli” projesi kapsamında okulun kapalı spor salonunda düzenlenen Veliler Arası Bilgi Yarışması’na İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Memur Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, ÇODEM Müdürü Fesih Türtük, öğretmenler, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Bilgi yarışmasına 23 şubeden toplam 69 veli katılırken, velilere öğrencileriyle ilgili 20 soru soruldu. Bazen itirazların yaşandığı yarışmada öğrenciler, ailelerine alkışla destek verdi. Erkek ve kadınlardan oluşan yarışmada veliler kıyasıya yarışırken, velilerin verdiği cevaplar hem kendileri hem de izleyenleri gülümsetti. Kendisini yarışmanın atmosferine kaptıran veliler renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmada aynı puanı alan velilere yedek sorular soruldu. Finale kalan 12/C ile 10/C şubelerindeki velilere yine öğrencilerle ilgili sorular soruldu. Yarışmada birinci olan 10/C sınıfı öğrencisi Dilan Şimşek’in velisi Nebile Şimşek, birinciliğini kızına sarılarak kutladı. Katılımcılar tarafından yarışmaya katılan velilere sertifika verildi. Yarışmaya katılan tüm velilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, birinci olan Nebile Şimşek’e ödül olarak çeyrek altın verdi.