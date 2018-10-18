Suudi Arabistan parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya!

Filistin asıllı Ortadoğu uzmanı Muhammed Meşariga, mevcut uygulamalara devam etmesi halinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ı böleceğini söyledi. Prens'in 1927'de kurulan Suud Kralığına ait tüm dinamikleri yıktığını kaydeden Meşariga, "Selman'ın yaptığı icraatlar halkı endişe ve huzursuzluğa sevk ediyor. Ülke ciddi bir belirsizliğe sürüklendi. Suud ailesinden yüzlerce isim tasfiye edildi. Cemal Kaşıkçı cinayeti, ailedeki güç mücadelesinin bir parçası olarak görülmeli. Selman, Suudi devletinin temellerini yıkıyor. Bunu yaparken de çevre ülkelerde var olan istikrarsızlığı gerekçe gösterip dış unsurlardan destek alıyor" dedi.

Arabistan parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya

Meşariga, şunları söyledi: "Şu an Suudi Arabistan, tarihinin en büyük parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Buna hanedanlık içi hesaplaşma da dahil edildiğinde manzara çok daha karmaşık bir hal alıyor. Kaşıkçı, Selman karşıtı cephenin en kritik isimlerinden biriydi. Cinayet aydınlandıkça çok daha şaşırtıcı gelişmelere şahit olacağımızı söyleyebilirim. Selman'ın hamleleri önlenmezse yeni cinayetler ve tasfiyeler görebiliriz."

(Yeni Şafak)