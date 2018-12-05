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"Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin içinde olduğuna dair fazlasıyla şey biliyoruz"

Florida Senatörü Marco Rubio:- "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden haberdar ve bu işin içinde olduğu sonucuna ulaşmak için fazlasıyla şey biliyoruz"- "Açıkçası Veliaht Prens, pervasızlığıyla bir gün bizi savaşa çekebilir"

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:05
"Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin içinde olduğuna dair fazlasıyla şey biliyoruz"

NEW YORK (AA) - ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Florida Senatörü Marco Rubio, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden haberdar ve bu işin içinde olduğu sonucuna ulaşmak için fazlasıyla şey biliyoruz." dedi.

Rubio, CNN televizyonuna canlı yayınla bağlanarak, Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump yönetiminin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti emrini verdiğine yönelik kesin deliller olmadığına ilişkin açıklamaları hatırlatılan Rubio, "Kesin delillere ihtiyacımız yok. Onun (Muhammed bin Selman) Cemal Kaşıkçı cinayetinden haberdar ve bu işin içinde olduğu sonucuna ulaşmak için fazlasıyla şey biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, Suudi Arabistan'ın herkesin kafasına göre hareket ettiği bir ülke olmadığını ve ülkedeki her şeyin Suud Krallığının sıkı kontrolü altında bulunduğunu söyledi.

ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı atacağı adımlardan birisinin de iki ülke arasındaki nükleer anlaşmayı askıya almak olabileceğine işaret eden Rubio, "Eğer iki ülke ilişkilerinde sınırlar çizilmezse, Prens Muhammed daha da pervasızlaşacak ve sınırları zorlamaya devam edecektir. Açıkçası Veliaht Prens, pervasızlığıyla bir gün bizi savaşa çekebilir." diye konuştu.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, dün Kaşıkçı cinayetine ilişkin senatörleri bilgilendirmişti.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan senatörler, Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğine dair şüphelerinin kalmadığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:05
  1. ABD
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Senatör

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