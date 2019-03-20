Veliaht Prens Selman’ın yetkileri bir bir elinden alınıyor

Mısır ziyaretinde Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile oğlu Veliaht Prens Selman arasındaki krizin ortaya çıkmasından sonra, 20 gündür ortalarda gözükmeyen Prens Selman'ın yetkileri birer birer elinden alındığı bildirildi. Kral Salman bin Abdul Aziz'in, yurt içi ve yurt dışı finans ve ekonomiyle ilgili birimleri oğlu Selman'dan aldığı öğrenildi.

Selman'ın son kabine toplantısına katılmaması bardağı taşırdı

Veliaht Prens'in elindeki yetkilerin birer birer alındığını doğrulayan İngiliz The Guardian gazetesi, Kral Selman'ın, oğlunu, son kabine toplantısına katılmasını istediğini, ancak oğlunun toplantıya katılmak istemediğini öne sürdü. Son olay bardığı taşırdığını öne süren gazete, Kral Selman'ın bazı yetkileri oğlunun elinden aldığını belirtti.

Veliaht Prens Selman'ın geçtiğimiz iki hafta boyunca Suudi Arabistan'daki bir dizi bakanlık toplantısı ve diplomatik seviyedeki görüşmelerde bulunmadığı öğrenildi.

Yatırımla ilgili yetkiler Kral'ın danışmanına verildi

The Guardian gazetesi, Kral Selman'ın yatırımla ilgili yetkileri, Veliaht Prens Selman'dan alarak güvenlik danışmanlarından Yardımcısı Musaed al-Aiban'a verdiğini de belirtti.

Guardian gazetesi özel kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Suudi Kralı, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde eğitim görmüş danışmanı Musaed al-Aiban'ı, Kral adına yatırım kararlarını denetlemesi için kendisine görev verildi.

Washıngton büyükelçisi yorum yapmaktan kaçındı

Washington'daki Suudi Büyükelçiliği ise Guardian gazetesinde çıkan haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.

Öte yandan Khaleej Online haber sitesi, Veliaht Prens Selman'ın olağandışı bir davranış olarak 24 gün boyunca ortaya çıkmadığını açıkladı.