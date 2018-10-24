Veliaht Prens Selman oraya gitti! 50 milyar dolarlık imza

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, uluslararası "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"nın ilk gününde Fransa, Çin, ABD, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere, Güney Kore ve Hindistanlı şirket ve kurumlarla, enerji ve alt yapı alanlarında 50 milyar dolarlık mutabakat zaptı ve anlaşmalara imza atıldı.

Çeşitli iş birliği ve stratejik alanlarda 34 milyar dolarlık, 15 mutabakat zabtı imzalayan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, bu anlaşmalarla, endüstrinin millileştirilmesi ve daha fazla iş imkanı oluşturmak için çaba sarf ettiği kaydedildi. Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Harameyn Hızlı Tren projesinin ikinci aşamasının uygulanması kapsamında, söz konusu projeyi 2018'den itibaren 12 yıl çalıştıracak Suudi-İspanyol Al Shoula Group ile 3,6 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı.

Ayrıca Suudi Arabistan Ulaştırma Heyeti Başkanı Rumeyh bin Muhammed Er-Rumeyh ise Çinli "CCECC" şirketiyle Kızıldeniz limanları ile Basra Körfezi'ni Demmam ile Riyad arasındaki demir yoluyla birbirine bağlayan kara köprüsü projesi için 10,6 milyar dolarlık mutabakat anlaşması imzaladı.

Bazı uluslararası ajansların haberine göre, Bin Selman, oturumlar haricinde yaptığı kısa açıklamada, "daha çok insan daha çok para demek" ifadesiyle yatırım konferansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KONUŞMAYI İPTAL ETTİ

İngiltere'nin "The Times" gazetesinin de aralarında yer aldığı Batı medyasından bazı yayın organları, Bin Selman'ın bugünkü konferansta yapmayı planladığı konuşmayı iptal ettiğini duyurmuştu.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Çöldeki Davos" toplantıları, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde yapılıyor.

Konferansa daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim Kaşıkçı olayının ardından boykot kararı almıştı.

Suudi Arabistan Demir Yolları Şirketi İcra Kurulu Başkanı Beşşar bin Halid el-Malik de ABD'li Green Prairie Şirketiyle demir yolu yük vagonlarının üretimi için 297 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

SELMAN KATILDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Çöldeki Davos" olarak da adlandırılan konferansın yapıldığı alana, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a eşlik ederek geldi.

Konferansın oturumlarından birinde birkaç dakikalığına, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakınlarında oturduğu görünen Bin Selman, konferansta herhangi bir açıklama yapmadı