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"Veliaht Prens cinayette suç ortağı"

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham:- "Veliaht Prens Muhammed bin Selman bitmiş durumdadır. Mümkün olan en yüksek seviyede onun Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum. Onun, ABD'ye güvenilir bir ortak olacağını sanmıyorum"- "O ülke yönetiminde olduğu sürece Suudi Arabistan'a silah satışlarını destekleyemem. Ayrıca Yemen'deki savaş kontrolden çıkmış durumda"

04 Aralık 2018 Salı 21:41
"Veliaht Prens cinayette suç ortağı"

WASHINGTON (AA) - Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Senatoda yaptığı Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Mümkün olan en yüksek seviyede onun (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Senatör Graham, Haspel'in sınırlı sayıda senatörle bir araya geldiği kapalı oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçeride duyduklarının "Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğu" yönündeki kanaatini pekiştirdiğini kaydeden Graham, bu konuda ABD Kongresinde güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

- "Silah satışlarını destekleyemem"

Graham şu değerlendirmeyi yaptı:

"Veliaht Prens Muhammed bin Selman bitmiş durumdadır. Mümkün olan en yüksek seviyede, onun Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum. Onun, ABD'ye güvenilir bir ortak olacağını sanmıyorum. O ülke yönetiminde olduğu sürece Suudi Arabistan'a silah satışlarını destekleyemem. Ayrıca Yemen'deki savaş kontrolden çıkmış durumda."

Suudi Arabistan'ın stratejik bir müttefik ve ABD-Suudi Arabistan ilişkisinin kurtarılmaya değer olduğunu belirten Graham, Veliaht Prensin, bu ilişkiye ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.

Graham, "Eğer Suudi yönetimi bu adamın elinde olacaksa bu ülkeyle iş yapmanın çok zor olacağını düşünüyorum çünkü o çılgın biri. Aynı zamanda tehlikeli ve ikili ilişkileri tehlikeye atıyor." yorumunu yaptı.

Graham ayrıca, ortaya çıkan delillerin "açık" olduğunu ve Kongrenin buna göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:41
  1. ABD
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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