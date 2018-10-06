Veliaht açıkladı: Trump’dan 400 milyar dolarlık silah aldık

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan Kralına yönelik olarak söylediği, “Kralı çok severim Krala dedim ki. Washington’un desteği olmadan iki hafta iktidar kalamazsın” şeklindeki sözlerine karşı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan’ın ABD’ye sağladığı güvenlik desteği için hiçbir şey ödemeyeceğini, ABD’den bedava silah almadığını, Trump’dan 400 milyar dolaklık silah aldığını bunun Trump için büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Bin Selman, Blomberg TV’ye verdiği mülakatta, “ABD ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin başlamasından bu yana ABD’den aldığımız her şeyi parayla aldık" dedi.

Muhammed bin Selman, Trump’ın 2017’de başkanlık koltuğuna oturduğunu, bu süre içinde Riyad’ın ABD’den 400 milyar dolarlık silah aldığını bunun Trump için iyi bir başarı olduğunu söyledi.Muhammed bin Selman, bu silahların bir kısmının Suudi Arabistan’a üretileceğini bunun, Suudi Arabistan’ın güvenliğine katkı sağlayacağını, ABD hem de Suudi Arabistan vatandaşlarına iş imkanı sağlayacağını bunun da ekonomik büyümeye katkısı olacağını söyledi. Bin Selman, Amerika yokken yüzyıllarca önce Arabistan’ın var olduğunu söyledi.